Le manager de West Ham, David Moyes, a clairement indiqué que quel que soit le patron de Chelsea, Declan Rice n’allait nulle part.

Le milieu de terrain de 22 ans a une fois de plus impressionné cette saison pour le club et le pays, et a aidé les Hammers à grimper au septième rang du classement de la Premier League.

Il a constamment été lié à un transfert d’argent important vers un certain nombre de clubs d’élite, en particulier son équipe d’enfance, Chelsea.

Frank Lampard est connu pour être un grand fan du joueur et aurait demandé à plusieurs reprises au conseil des Blues de signer Rice avant qu’il ne soit limogé lundi.

Mais lorsqu’on lui a demandé si le renvoi de Lampard pouvait améliorer ses chances de garder Rice à West Ham, Moyes a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de laisser le joueur partir.

S’exprimant avant le match de son équipe contre Crystal Palace mardi, Moyes a déclaré: « Peu importe qui était le manager à Chelsea, ou qui est entré, cela aurait été la même réponse.

« Je l’ai dit dès le début et je ne fais que me répéter – de l’argent de la Banque d’Angleterre serait nécessaire, et vous pourriez même avoir besoin d’ajouter Bank of Scotland à cela aussi parce qu’il a été si bon. »

Rice a commencé sa carrière à l’académie de Chelsea avant d’être libéré à l’âge de 14 ans et de rejoindre West Ham.