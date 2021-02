Avertissement de danger de mort émis car de fortes pluies risquent de causer jusqu’à huit pouces d’inondations

Publicité

Un avertissement de « danger de mort » a été émis alors que de fortes pluies devraient causer des inondations dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne aujourd’hui – mais le mercure augmentera alors à 63F, rendant le Royaume-Uni aussi chaud que Rome et Nice.

Le sud du Pays de Galles devrait être le plus touché par l’averse, avec jusqu’à 20 cm de pluie possible, bien que des températures très douces soient attendues dans les régions du sud.

Certaines parties des Home Counties au nord de Londres et du Cambridgeshire pourraient être aussi chaudes que 16 ° C (61 ° F) aujourd’hui et 17 ° C (63 ° F) demain, à égalité avec un certain nombre de villes méditerranéennes.

Jusqu’à 15 cm de pluie devait tomber dans le reste du Pays de Galles, Devon et Cornwall entre hier et les premières heures de demain.

Le Met Office a mis en garde contre les inondations dans les maisons et les entreprises, les conditions de conduite difficiles et la possibilité que les communautés soient «coupées».

De fortes pluies dans le Devon et les Cornouailles pourraient entraîner des « eaux de crue rapides et profondes, mettant la vie en danger », ont déclaré les prévisionnistes. Becky Mitchell, du Met Office, a déclaré que la pluie devait être importante mais ne devrait pas battre le record des précipitations de février de l’année dernière.

Plus à l’est, aujourd’hui et demain devraient être principalement nuageux mais secs et doux pour la période de l’année. Des températures typiques de 7 à 8 ° C (45 à 46 ° F) sont attendues dans une grande partie du sud de l’Angleterre.

Vendredi après-midi, une voiture provoque des éclaboussures alors qu’elle traverse une route inondée à Sutton Gault, dans le Cambridgeshire

Au milieu des avertissements de pluie, le Met Office a déclaré que certaines zones pourraient s’attendre à 25-50 mm, mais le sud du Pays de Galles devrait connaître le double des précipitations normales de février au cours du week-end.

Natural Resources Wales a émis 30 alertes d’inondation et un avertissement d’inondation vendredi, tandis que l’Agence pour l’environnement a émis cinq avertissements d’inondation et 80 alertes d’inondation pour l’Angleterre.

L’Agence écossaise de protection de l’environnement a émis 22 avertissements d’inondation et 9 alertes d’inondation.

L’alerte météo orange est en vigueur dans certaines parties du sud du Pays de Galles de 20 heures vendredi à 18 heures samedi, avec des pluies fortes et persistantes qui devraient causer des inondations et des perturbations des transports et des services publics.

Des avertissements météorologiques jaunes sont également en place dans de grandes parties de l’ouest et du sud du Pays de Galles, dans certaines parties de l’ouest, du sud-ouest et du centre de l’Écosse de vendredi à dimanche, dans certaines parties du Devon et des Cornouailles de vendredi à samedi et dans certaines parties de Cumbria samedi.

Les véhicules provoquent des éclaboussures alors qu’ils traversent une route inondée à Sutton Gault, dans le Cambridgeshire, vendredi après-midi

Le météorologue principal du Met Office, Marco Petagna, a déclaré que l’est du pays aurait un week-end beaucoup plus calme avec des températures douces jusqu’à 16 ° C dans le sud-est, mais avec une pluie légère et inégale dimanche.

Cependant, il a averti qu’après une brève pause sous la pluie, le temps était plus humide la semaine prochaine.

Il a ajouté: « Il y a plus de pluie à venir la semaine prochaine.

« Il y aura un peu de répit dimanche et lundi, mais à partir de mardi, il y aura plus de pluie.

« Là encore, l’ouest et le nord-ouest pourraient voir de nouvelles pluies se développer. »