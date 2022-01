Avertissement de cyclone à la bombe alors que 20 pouces de neige devraient frapper ce week-end dans le premier BLIZZARD du Nord-Est en quatre ans

Les prévisionnistes ont émis un avertissement de cyclone à la bombe avec jusqu’à 20 pouces de neige qui devraient frapper ce week-end.

Le Nord-Est pourrait connaître son premier blizzard en quatre ans, selon les météorologues.

Alors que la région se prépare à une autre tempête hivernale ce week-end, les prévisions montrent que la ville de New York pourrait voir jusqu’à 20 pouces de neige, rapporte NBC.

Le nord-est potentiel devrait se former au large du centre de l’Atlantique par les Carolines en fin de semaine et charger la côte est au cours du week-end.

Jeudi matin, la trajectoire de la tempête montre que le centre et l’est de Long Island jusqu’à la Nouvelle-Angleterre pourraient être les plus durement touchés.

Le météorologue de CNN, Brandon Miller, a déclaré: « Les modèles continuent de montrer un nord-est avec un potentiel de blockbuster pour le week-end, principalement du vendredi tard au samedi.

« Cette tempête est susceptible de se renforcer à un rythme et à une intensité équivalents aux seuls ouragans les plus puissants, de sorte que le potentiel haut de gamme de cette tempête ne peut être surestimé.

« Mais avec les nor’easters, comme dans l’immobilier, tout dépendra de l’emplacement, de l’emplacement, de l’emplacement. »

Les prévisionnistes disent que vendredi offrira l’indice le plus clair sur la direction de la tempête.

Le Weather Prediction Center a déclaré mercredi: « De fortes chutes de neige sont très probables dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. »

Des veilles et des avertissements de refroidissement éolien ont été émis pour le Haut-Midwest et les Grands Lacs, le sud-est de la Nouvelle-Angleterre devant connaître des vents de force ouragan.

Les déplacements pourraient également devenir difficiles avec les risques d’accidents de la route et d’annulations de vols.

Le météorologue en chef d’AccuWeather, Bernie Rayno, a déclaré: « La zone qui, selon nous, sera la plus durement touchée et risquera des fermetures sera le centre et l’est de Long Island jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. »

Son collègue Jonathan Porter a ajouté: « Ce sera une tempête qui s’intensifiera et qui produira beaucoup de vent, ce qui soulève des inquiétudes concernant la poudrerie et la neige soufflée, les pannes de courant et les conditions de blizzard dans certaines régions.

« Il existe également une grave menace d’inondation côtière et d’érosion des plages, en particulier dans l’est du Massachusetts. »

Un cyclone à la bombe se produit lorsque la pression centrale d’un système à basse pression chute d’au moins 24 millibars – un millibar mesure la pression atmosphérique – en 24 heures ou moins.

Une tempête avec une pression plus faible a une intensité plus élevée.

La chute de pression fait que les vents se précipitent vers le centre, transportant et libérant beaucoup d’humidité sous la forme de « grandes quantités » de précipitations, selon AccuWeather.

Lorsque l’air est suffisamment froid, des conditions de neige abondante et de blizzard peuvent suivre.

