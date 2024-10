Avertissement de crue éclair en vigueur pour certaines parties d’Oahu

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Le service météorologique national a émis une alerte aux inondations pour toutes les îles jusqu’à dimanche après-midi.

Une perturbation de niveau supérieur se déplacera sur l’État jusqu’à dimanche et entraînera une atmosphère très instable qui peut facilement déclencher de fortes averses et des orages, en particulier dans les zones au vent.

Un avertissement de crue éclair a été prolongé pour Oahu jusqu’à 13h15.

À 10 h 16, le radar a indiqué de fortes pluies sur le centre et l’est d’Oahu, y compris sur les communautés urbaines d’Honolulu. La pluie tombait à un rythme de 1,5 à 3 pouces par heure et était particulièrement forte de Halawa jusqu’à proximité de Pearl City.

La pluie a inondé plusieurs zones autour d’Oahu samedi matin, de Manoa à Halawa.

Le service météorologique national a déclaré que plus de 7,5 pouces de pluie sont tombés à Maunawili entre 3 heures du matin et 9 heures du matin. Manoa a enregistré un peu plus de cinq pouces au cours de la même période, la majeure partie étant tombée après 6 heures du matin.

De fortes pluies ont inondé la région de Halawa et Oahu a fait l’objet d’un avertissement de crue éclair samedi matin.

De fortes pluies ont inondé Manoa et Oahu sous un avertissement de crue éclair samedi matin.

Des périodes de fortes averses sur des sols déjà saturés peuvent rapidement entraîner des ruissellements et des crues soudaines. Les niveaux d’eau des cours d’eau déjà élevés pourraient augmenter rapidement en cas de fortes pluies supplémentaires.

Le canal Ala Wai était l’une des nombreuses voies navigables remplies de ruissellement et de débris samedi matin.

L’eau pourrait inonder certaines routes, notamment l’autoroute Kamehameha. Des crues soudaines sont probablement en cours.

Certains endroits qui connaîtront des crues soudaines comprennent Honolulu, Waipio, Waiahole, Waikane, Pearl City, Aiea, Kahaluu, Halawa, Ahuimanu, Mililani, Waikele, Moanalua, Salt Lake, Wahiawa, Kaaawa, Waipahu, Wheeler Field, Kunia, Punaluu et Kalihi. .

Un avertissement de crue éclair était auparavant en vigueur pour l’île de Maui. Windward East Maui a reçu le plus de précipitations, le pluviomètre West Wailuaiki enregistrant 4,8 pouces au cours de la période de six heures qui s’est terminée à 9 heures du matin. Hana a enregistré un peu moins de quatre pouces.

L’équipe météo d’Hawaï News Now a marqué samedi et dimanche comme premiers jours d’alerte météo pour toutes les îles.

La combinaison de fortes pluies et de fortes vagues a également entraîné la fermeture de la Bayfront Highway à Hilo, car de grosses vagues ont emporté des débris sur la chaussée.

Téléchargez l’application Hawaii News Now Weather sur votre appareil numérique pour connaître les dernières nouvelles.

Téléchargez l’application météo de HNN pour tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre journée.

Copyright 2024 Hawaii News maintenant. Tous droits réservés.