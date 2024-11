Avertissement de crue éclair émis pour le comté de Lea après une alerte à une tornade Tempêtes produisant 1 à 2 pouces de pluie par heure inondant les cours d’eau, les autoroutes et les zones basses Mise à jour : 19 h 01 HAR le 2 novembre 2024

Juste après plusieurs avertissements de tornade, le National Weather Service a émis un avertissement de crue éclair pour le centre-est du comté de Lea qui durera jusqu’à 20h30. Le radar a montré des orages capables de produire un à deux pouces de pluie par heure, ce qui inonderait les ruisseaux. , ruisseaux, zones urbaines, routes et zones de basse altitude. Il est fortement conseillé aux conducteurs de ne pas conduire sur des routes inondées. Certaines des zones touchées comprennent Hobbs, Nadine, Monument, Humble City et l’aéroport régional du comté de Lea. Plus tôt, trois avertissements de tornade pour la région de Hobbs et le comté de Lea ont été émis samedi après-midi. L’administrateur de la sécurité publique du comté de Lea, Charlie Pruitt, a déclaré à KOAT que la deuxième tempête avait eu de fortes pluies, du vent et de la grêle, mais aucune « activité tornadique ». KOAT mettra à jour cette histoire avec tout nouveau développement.