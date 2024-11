Avertissement de crue éclair émis pour le comté de Lea à la suite d’alertes de tornade

Avertissement de tornade : Un avertissement de crue soudaine a été émis pour le centre-est du comté de Lea, en vigueur jusqu’à 20h30 samedi, juste au moment où la zone se remet des récents avertissements de tornade. Le Service météorologique national rapporte que les orages dans la région produisent des pluies à raison de un à deux pouces par heure, ce qui présente un risque important d’inondation pour les ruisseaux, les ruisseaux, les routes et les zones urbaines.

Les résidents et les conducteurs sont fortement encouragés à éviter les routes inondées, car les conditions peuvent être dangereuses et imprévisibles. Les principales zones qui devraient être touchées comprennent Hobbs, Nadine, Monument, Humble City et l’aéroport régional du comté de Lea.

Plus tôt dans la journée, trois avertissements de tornade ont été émis pour la région de Hobbs. Malgré les fortes pluies, le vent et la grêle qui ont accompagné les tempêtes, l’administrateur de la sécurité publique du comté de Lea, Charlie Pruitt, a confirmé qu’aucun rapport d’activité tornadique n’avait été signalé lors de la deuxième tempête.

Nous continuerons à vous tenir informés de cette histoire au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour apparaîtront.