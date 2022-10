Avertissement de “crise constitutionnelle” si Boris Johnson revient en tant que Premier ministre face à l’opposition des députés

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les partisans de Rishi Sunak ont ​​mis en garde contre une “crise constitutionnelle” si Boris Johnson devenait le deuxième Premier ministre successif à être élu par les membres conservateurs face à l’opposition des députés du parti.

L’ancien Premier ministre pourrait se retrouver confronté à un boycott de son gouvernement par des députés dans le sens de la démission massive qui a forcé son départ en juillet, a déclaré un ministre, qui a averti Johnson qu’il ne durerait pas jusqu’en 2023, sans parler des élections générales prévues en 2024. .

L’avertissement est intervenu après que le camp Johnson a affirmé de manière sensationnelle avoir obtenu la promesse des signatures des 100 députés dont il avait besoin pour entrer dans la course pour succéder à Liz Truss, anéantissant apparemment l’espoir de M. Sunak d’un couronnement incontesté lundi.

Mais l’affirmation de l’allié de Johnson, Sir James Duddridge, a été accueillie avec un profond scepticisme par les partisans de Sunak, l’un le défiant de “le prouver” et un autre rétorquant que la supposée armée cachée des députés de Bring Back Boris “n’existe pas”.

“Si Boris en a 100 dans le sac, pourquoi sa campagne publie-t-elle des photos de lui implorant des votes?” a demandé le député de Poole, Sir Robert Syms.

Avec Sir James disant seulement que 100 députés étaient “prêts à signer des documents de nomination”, il y avait des soupçons dans le camp de Sunak que M. Johnson préparait le terrain pour une annonce qui sauve la face que, alors qu’il avait le soutien nécessaire, il sentait le temps n’était pas bon pour lui de retourner à la politique de première ligne.

Plus tôt samedi, la campagne Johnson semblait s’arrêter avant même d’être officiellement confirmée, malgré l’approbation très médiatisée de l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Alors que M. Sunak a dépassé le seuil des 100 nominations tard vendredi, M. Johnson est apparu calmé par le soutien déclaré d’un peu plus de la moitié de ce chiffre et a été frappé par d’anciens alliés proches David Frost, Dominic Raab et Steve Barclay – son négociateur du Brexit, adjoint premier ministre et chef de cabinet – tous déclarant pour son rival.

Si deux candidats franchissent l’obstacle des nominations lundi, les députés tiendront un vote “indicatif” pour donner aux membres une orientation claire sur le soutien dont ils bénéficient aux Communes – et pour donner au candidat classé deuxième la possibilité de se retirer s’il traîne par une marge écrasante.

Mais l’équipe Johnson pense que si l’ex-Premier ministre peut figurer sur le bulletin de vote aux côtés de M. Sunak, même à la deuxième place, il peut remporter la victoire grâce aux votes des membres lors d’un vote en ligne qui se terminera vendredi.

Apparemment effrayés par la perspective que Johnson rassemble le soutien nécessaire pour se présenter, une série de partisans de Sunak ont ​​publié des déclarations mettant en garde contre les conséquences désastreuses pour le parti si des militants imposent un autre chef contre la volonté des députés.

“Être élu à la tête du plus grand parti au parlement, mais sans pouvoir former un gouvernement stable, serait un nouvel ensemble de circonstances qui pourrait conduire à une crise constitutionnelle et à des élections législatives anticipées dans des circonstances chaotiques”, a déclaré le ministre du Commerce, Greg Hands.

Son avertissement est venu comme L’indépendantLa pétition de appelant à des élections générales a maintenant dépassé 360 000 signatures.

M. Hands a affirmé que l’ancien Premier ministre lui avait proposé le poste de secrétaire d’Irlande du Nord au cabinet alors qu’il luttait pour occuper des postes gouvernementaux au milieu d’un exode de ministres en juillet.

“Je pense qu’il m’aurait offert presque n’importe quoi”, a déclaré M. Hands. “J’ai refusé.”

Et il a averti que la situation pourrait se répéter sous un deuxième mandat de Johnson : « Certains de mes collègues pensent qu’il pourrait gagner les élections générales de 2024. Mais si vous ne pouvez pas former un gouvernement viable, efficace et stable, vous n’arriverez jamais à 2023, encore moins à 2024. »

Et l’ancien ministre du cabinet Robert Jenrick a averti que les scandales qui ont forcé Johnson à démissionner “restent non résolus” tandis que les marchés nouvellement nerveux ne toléreraient plus son “gâteau fiscal”.

“Il y aura peut-être un autre moment pour Boris, mais ce n’est pas le moment pour lui de reprendre les rênes”, a déclaré M. Jenrick.

M. Raab a averti qu’un poste de Premier ministre Johnson replongerait le pays et le parti conservateur, à la manière de Groundhog Day, dans le “feuilleton” du Partygate, le Premier ministre étant contraint de témoigner devant la caméra dans le cadre d’une enquête sur les normes concernant des mensonges présumés au parlement qui pourrait conduit à sa destitution en tant que député.

Penny Mordaunt étant jusqu’à présent la seule candidate à déclarer officiellement sa candidature, un député conservateur qui a quitté le gouvernement avant la chute de Johnson en juillet a déclaré L’indépendant elle espérait qu’il ne se mettrait pas en avant.

“J’espère qu’il lui reste une certaine intégrité et qu’il ne se présentera pas”, a déclaré le député. “Alors que l’enquête sur les normes est en cours, elle est erronée. Il ne peut pas unir le parti qu’il a divisé.

“Alors que Boris est populaire auprès de l’électorat, nous devons calmer les marchés et ramener les voix brillantes et la sagesse qui ont été renvoyées à l’arrière-ban dans l’intérêt du pays et de l’économie – pas l’ambition politique d’un seul homme.”

Pendant ce temps, les députés conservateurs de longue date Sir Roger Gale et Andrew Bridgen ont déclaré qu’ils étaient prêts à refuser le whip conservateur et à siéger au Parlement en tant qu’indépendants si M. Johnson était réélu pour un deuxième mandat au 10 Downing Street.

Et une enquête éclair auprès des membres du Tory Reform Group a révélé que 86% d’entre eux disaient qu’ils ne voulaient pas que M. Johnson revienne.

La présidente du groupe, Flora Coleman, a déclaré que son retour déclencherait un exode des modérés du parti.

« Nous avons vu que les membres centristes du parti ont « démissionné tranquillement » pendant des années », a déclaré Mme Coleman. “Il est clair que le retour de Johnson mettrait enfin fin à la relation pour beaucoup.”

M. Johnson est rentré au Royaume-Uni après des vacances dans les Caraïbes dans un avion de nuit arrivant à Gatwick tôt samedi et a immédiatement pris les téléphones pour obtenir de l’aide.

Les partisans ont publié des photos d’un Johnson déterminé mais fatigué au téléphone dans un costume gris, levant le pouce devant un drapeau Union Jack.

Le soutien Andrew Stephenson a déclaré que bon nombre des plus de 60 députés qui ont quitté des postes gouvernementaux pour protester contre son comportement en juillet regrettent maintenant de l’avoir expulsé.

«J’ai entendu beaucoup de députés qui ont maintenant le sentiment qu’ils ont été téméraires de le juger avant l’été, téméraires de l’encourager à démissionner alors et estiment maintenant que c’est quelqu’un qui – au regard des grands défis nationaux et internationaux auxquels nous sommes confrontés – a très bon jugement et donc à un moment difficile pour le pays, nous avons besoin de lui”, a déclaré l’ancien président conservateur à BBC Radio 4. Aujourd’hui.

Mais le président travailliste du Commons Standards Committee, Chris Bryant, a déclaré que M. Johnson était un personnage « en disgrâce » qui était « inapte à occuper un poste ».

M. Bryant a déclaré que s’il était élu Premier ministre, M. Johnson passerait les premiers mois de son deuxième poste de Premier ministre “entièrement concentré” sur l’enquête pour outrage par le comité des privilèges distinct.

Et il a ajouté qu’il pourrait alors “à la fin de celui-ci, être reconnu coupable d’outrage au Parlement, suspendu de la Chambre des communes et potentiellement confronté à une élection partielle dans un siège qu’il perdrait”.