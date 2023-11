Avertissement de Covid-19 concernant la nouvelle souche contagieuse JN.1 trouvée au Royaume-Uni

Une alerte a été émise suite à la détection d’un nouveau variant du Covid-19. Les experts de la santé affirment que la souche JN.1 est potentiellement « plus transmissible » et a été trouvée dans plusieurs pays.

Le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a confirmé l’émergence du variant. Il a récemment été détecté au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Portugal, en Espagne et en France.









Comme le rapporte L’Express, les experts en apprennent encore beaucoup sur JN.1. Bien que ce variant ne représente actuellement qu’une fraction des cas de coronavirus, les responsables de la santé affirment qu’il pourrait bientôt devenir problématique.

Selon Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, JN.1 est un descendant de BA.2.86 – mieux connu sous le nom de variante Pirola, elle-même issue d’Omicron. Comme le rapporte Prévention.comprofesseur et chef des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York – Thomas Russo – a déclaré : « BA.2.86 a plus de 20 mutations sur la protéine de pointe et il y avait une inquiétude lorsqu’elle a été détectée pour la première fois il y a quelque temps, wow , cela pourrait être un vrai problème.

Il a expliqué que JN.1 présente une mutation supplémentaire sur sa protéine de pointe provenant de BA.2.86, que le coronavirus utilise pour s’accrocher à vos cellules et vous rendre malade. Jusqu’à présent, seuls 51 cas de JN.1 ont été signalés dans le monde, dans 11 pays.

Le Dr Russo a déclaré : « JN.1 a été décrit dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, en Islande, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas. C’est aussi de plus en plus fréquent en France, ça semble décoller.»

Il a ajouté que JN.1 semble être « beaucoup plus évasif sur le plan immunitaire que ses parents » en raison d’une mutation sur sa protéine de pointe. Cela rend la variante « assez sournoise », selon le Dr Russo.

Il a expliqué : « En conséquence, nous risquons de contracter davantage d’infections. » On craint également que JN.1 ne soit très contagieux.





“Certaines données suggèrent que le parent BA.2.86 de JN.1 pourrait être plus transmissible que les variantes précédentes”, a déclaré le Dr Russo. “Étant donné que JN.1 est un dérivé de BA.2.86, on craint qu’il ne soit plus transmissible.”

Le CDC répertorie les symptômes courants du JN.1 comme suit :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée.

Si vous présentez des symptômes de Covid, le NHS vous conseille de rester à la maison et d’éviter si possible tout contact avec les autres pendant cinq jours.