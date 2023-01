Avertissement de chute de neige pour le Coquihalla de Hope à Merritt

Un avertissement de chute de neige a été émis tôt mardi (24 janvier) pour toute personne voyageant sur la route Coquihalla, section Hope à Merritt aujourd’hui.

Dans certaines régions, de fortes chutes de neige sont tombées pendant la nuit, totalisant 20 à 30 centimètres.

«Encore 10 à 15 centimètres de neige sont attendus avant que la neige ne diminue plus tard dans la journée», selon l’alerte d’Environnement Canada couvrant le Coquihalla de Hope à Merritt pour la vallée du Fraser, le canyon du Fraser et la vallée de la Nicola.

« La visibilité peut parfois être soudainement réduite dans la neige abondante. Les surfaces telles que les autoroutes, les routes, les trottoirs et les parkings peuvent devenir difficiles à naviguer en raison de l’accumulation de neige. Si vous devez voyager, tenez les autres informés de votre emploi du temps et de votre destination et emportez une trousse d’urgence et un téléphone portable.

Le temps dans les montagnes peut changer soudainement, ce qui entraîne des conditions de conduite dangereuses.

