Avertissement de chute de neige pour Coquihalla, Connector et Hwy 3 – Kelowna Capital News

Environnement Canada prévoit entre 15 et 20 cm de neige

Environnement Canada émet un avertissement de neige pour plusieurs autoroutes de l’intérieur de la Colombie-Britannique à compter de jeudi après-midi (3 novembre).

Le Coquihalla, le connecteur et l’autoroute 3 devraient recevoir entre 15 et 20 cm de neige.

Une rivière atmosphérique apportera de la neige abondante sur les cols de haute altitude à partir de jeudi. Les conducteurs peuvent s’attendre à une mauvaise visibilité et à des vents soufflant du sud-ouest.

D’ici vendredi après-midi, les niveaux de congélation dépasseront 2 000 mètres, transformant la neige en pluie. Environnement Canada prévoit que les précipitations diminueront d’ici vendredi soir.

Les conducteurs sont invités à se préparer à des conditions de voyage qui changent et se détériorent rapidement. L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles.

Les conditions routières sont disponibles sur www.drivebc.ca.

