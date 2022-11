Avertissement de chute de neige en vigueur pour les principales autoroutes intérieures, Okanagan, Shuswap

Eagle Pass, à 33 kilomètres à l’ouest de Revelstoke, commence à avoir de la neige à cause de l’avertissement de chute de neige en vigueur le mardi 22 novembre pour toutes les principales autoroutes de l’Okanagan, car ils s’attendent à 15 à 20 centimètres de neige sur 24 heures (Photo – DriveBC)

Cela commence à ressembler beaucoup à l’hiver alors que des avertissements de chute de neige ont été mis en place pour la plupart de l’Okanagan.

Avec de fortes chutes de neige prévues, Environnement Canada a annoncé les avertissements de neige à 4 h 42 le mardi matin 22 novembre.

La route Coquihalla de Hope à Merritt, la route transcanadienne du col Eagle au col Rogers jusqu’à Revelstoke et la route 3 du sommet Paulson au col Kootenay s’attendent toutes à 15 à 20 centimètres de neige au cours des prochaines 24 heures. En raison de la neige, la visibilité devrait également être faible.

De la neige légère devrait commencer mardi matin et s’intensifier au fil de la journée pour se terminer par des averses de neige tôt mercredi matin.

Dans le même laps de temps, la vallée de l’Okanagan, y compris Vernon, et le Shuswap s’attendent à 10 à 15 centimètres de neige.

Environnement Canada avertit les gens que les conditions de conduite en montagne peuvent changer soudainement et qu’il faut s’y préparer. Et si la visibilité est réduite pendant la conduite, allumez vos phares et maintenez une distance de sécurité entre les véhicules.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesAutoroute 5chaos de l’autorouteKelownaOkanaganNeige