Avertissement de chaos de Noël avec les cheminots, les infirmières et les fonctionnaires tous prêts à faire la grève dans “l’hiver du mécontentement”

DES CENTAINES de milliers de cheminots, d’infirmières et de fonctionnaires sont sur le point de faire grève à l’approche de Noël dans un hiver chaotique de mécontentement.

Aujourd’hui, Londres a été paralysée alors que les travailleurs du métro sortaient du métro.

Environ 100 000 fonctionnaires pourraient se retirer du travail cette année Crédit : PA

Mercredi, le Royal College of Nursing a annoncé qu’une majorité de ses 300 000 membres avaient voté en faveur d’une grève “historique”.

Et juste cet après-midi, environ 100 000 fonctionnaires ont voté pour une action revendicative dans une dispute massive avec les ministres sur les salaires, les retraites et les licenciements.

Les travailleurs employés par le gouvernement pour gérer les centres d’emploi, le bureau des passeports et les agents des forces frontalières font partie de ceux qui sont prêts à partir.

Les membres du Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente les fonctionnaires, ont voté à 86,2 pour cent en faveur de l’action revendicative.

Le syndicat veut une augmentation de salaire de 10 pour cent et a déclaré que si le gouvernement ne présente pas de “propositions substantielles”, les dates de grève seront décidées vendredi prochain.

Le secrétaire général du PSC, Mark Serwotka, a déclaré: “Le gouvernement doit examiner l’énorme vote en faveur de la grève dans des pans entiers de la fonction publique et réaliser qu’il ne peut plus traiter ses travailleurs avec mépris.

“Nos membres ont parlé et si le gouvernement ne les écoute pas, nous n’aurons pas d’autre choix que de lancer un programme prolongé d’action revendicative atteignant tous les recoins de la vie publique.”

M. Serwotka a ajouté: “Les fonctionnaires ont volontairement et avec diligence joué un rôle vital dans le maintien du fonctionnement du pays pendant la pandémie, mais ça suffit.

“Le stress de travailler dans la fonction publique, sous la pression de la crise du coût de la vie, des suppressions d’emplois et des fermetures de bureaux signifie qu’ils sont à bout de souffle.”

À la suite du scrutin de grève de la RCN, le personnel de 117 fiducies du NHS en Angleterre devrait débrayer, ce qui pourrait durer jusqu’en mai de l’année prochaine.

Cela survient alors que les ministres ont refusé de répondre aux demandes de la MRC d’une augmentation de salaire de 17% dans le budget de la semaine prochaine.

On craint que la perturbation n’exerce une pression supplémentaire sur le NHS à un moment où les derniers chiffres montrent que les listes d’attente ont atteint un nouveau sommet – avec 7,1 millions de patients attendant de commencer le traitement fin septembre – contre 7 millions en août.

Aujourd’hui, il a également été annoncé que les conducteurs de train de 12 opérateurs feraient grève plus tard ce mois-ci.

Les cheminots se retireront dans un différend de longue date sur les salaires le 26 novembre, a annoncé Aslef.

Les 12 entreprises confrontées à la nouvelle grève sont Avanti West Coast ; Chemins de fer de Chiltern ; Cross-country; Chemin de fer des Midlands de l’Est ; Great Western Railway; Grande Anglie ; Chemin de fer du nord-est de Londres ; Londres Overground ; Trains du Nord ; sud-est; Transpennine Express et West Midlands Trains.

Près de 1 000 chauffeurs de bus à Londres doivent également organiser une série de grèves sur les salaires.

Les membres de Unite employés par Abellio dans le sud et l’ouest de Londres prendront 10 jours d’action à l’approche de Noël.

Le syndicat a déclaré que l’entreprise n’avait pas fait d’offre salariale même si une augmentation est prévue en janvier.

Les travailleurs feront grève les 22, 25 et 26 novembre et les 1, 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre.