Avertissement de chaleur, la déclaration sur la qualité de l’air se termine alors que des orages se profilent pour Okanagan, Shuswap

Une tendance météo estivale commune pourrait frapper à nouveau l’intérieur de la Colombie-Britannique ce week-end, alors qu’Environnement Canada met fin à son avertissement de chaleur pour le sud de l’Okanagan et à sa déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour le Shuswap.

Après une vague de chaleur de près d’une semaine dans certaines parties de la province, les experts annoncent un risque d’orages samedi après-midi (20 août) et dimanche dans une grande partie de la région.

Bobby Sekhon, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré à Black Press Media après la vague de chaleur de fin juillet que les orages sont fréquents à la suite de températures extrêmes.

Et avec Penticton sous un avertissement de chaleur pendant la majeure partie de cette semaine, le risque d’orages est en jeu pour le week-end.

Mais la même chose pourrait être dite pour toute la région.

Le ministère fédéral prévoit une probabilité de 40% d’averses pour Kelowna, Vernon et Salmon Arm, ainsi qu’un “risque d’orages” samedi après-midi.

Les prévisions de ce week-end font suite à des avertissements d’orages violents dans la région du 11 au 12 août.

Le samedi matin 20 août, Environnement Canada a mis fin à sa déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour le Shuswap. Pourtant, les prévisions pour Salmon Arm ce week-end, et même Penticton, incluent la «fumée locale».

Contrairement au 4 août, lorsque les températures dans l’Okanagan et le Shuswap ont chuté de six à huit degrés après la vague de chaleur de juillet, les habitants de l’intérieur peuvent s’attendre à ce que le temps chaud persiste.

Les sommets à Kelowna, Vernon, Penticton et le Shuswap resteront dans les années 30 C tout au long du week-end et jusqu’à lundi.

Contrairement au week-end dernier, Environnement Canada n’a pas émis d’avertissement d’orage « violent » pour samedi et dimanche.

