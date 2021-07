Avertissement de chaleur extrême des chefs de la santé alors que les Britanniques affamés de soleil se préparent à étouffer dans un « chalumeau des Bermudes » à 32 ° C

Les chefs de la SANTÉ ont émis un avertissement de chaleur extrême avant un week-end torride.

Une vague de chaleur « au chalumeau des Bermudes » apportera un ensoleillement d’un mur à l’autre du pays – le mercure devrait monter en flèche à 32 ° C.

Durdle Door dans le Dorset regorgeait de chercheurs de soleil cet après-midi Crédit : ©Graham Hunt

Les Britanniques se baignent dans Warleigh Weir à Bath, Somerset cet après-midi Crédit : Alamy

Les amateurs de plage profitent du soleil sur la plage de Polzeath, Cornwall Crédit : Apex

Le grésillement de l’été sera entraîné par un modèle météorologique « anticyclone des Açores », également connu sous le nom de « anticyclone des Bermudes », selon les experts.

Les thermomètres monteront en flèche dans les 20 °C ou au-delà samedi avant de franchir les 30 °C dimanche.

Les températures les plus élevées se situeront dans le sud de la Grande-Bretagne, bien que la majeure partie du pays se sente plus chaude que ces derniers temps.

Mais les experts en santé publique ont averti les Britanniques de rester en sécurité dans les températures étouffantes et d’éviter les insolations.

ÊTRE PRUDENT

Public Health England (PHE) a exhorté les Britanniques à garder leur maison au frais, à boire beaucoup d’eau et à rester à l’abri du soleil entre 11h et 15h, lorsque les rayons UV du soleil sont les plus forts.

Le Dr Owen Landeg, responsable scientifique et technique de PHE, a déclaré: « Une grande partie des conseils sur la lutte contre la chaleur relèvent du bon sens et pour de nombreuses personnes, les périodes de temps plus chaud sont quelque chose qu’elles apprécient beaucoup.

« Cependant, pour certaines personnes, telles que les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents et les jeunes enfants, la chaleur estivale peut entraîner de réels risques pour la santé.

« C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à garder un œil sur ceux que vous connaissez qui pourraient être à risque. »

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

PHE a également rappelé aux membres du public de ne jamais laisser personne dans un véhicule fermé et garé, en particulier les nourrissons, les jeunes enfants ou les animaux.

Will Lang, le chef des contingences civiles du Met Office, a déclaré: « Les températures élevées resteront une caractéristique des prévisions jusqu’à mardi, lorsque des conditions plus fraîches arriveront, réduisant les niveaux de canicule. »

Plus de 150 000 Britanniques affamés de soleil devraient se rendre à Bournemouth, dans le Dorset, ce week-end pour profiter au maximum des températures caniculaires.

Il y a environ 16 000 chambres d’hôtel et 30 000 lits dans la ville et on pense que 97% d’entre elles ont déjà été réservées pour demain (samedi).

Cependant, certains hôtels auraient augmenté les prix pour un séjour de week-end, certains affichant le double du taux habituel.

Les gens prennent un verre par temps chaud alors qu’ils font des excursions en barque le long de la rivière Cam à Cambridge Crédit : PA

Les amateurs de plage profitent du beau temps sur l’île de Barry, dans le sud du Pays de Galles Crédit : WNS