Avertissement de chaleur excessive en vigueur pour le nord de l’Illinois, températures dangereuses possibles – Shaw Local

Un avertissement de chaleur excessive a été mis en place mercredi et jeudi pour le nord de l’Illinois, les météorologues craignant que les indices de chaleur puissent atteindre 115 degrés.

Un avis de chaleur a été émis de 11 h à 21 h mercredi pour les comtés d’Ogle, Lee, DeKalb, Kane, La Salle, Kendall, Grundy, Putnam, Bureau, Livingston et Will. Une veille de chaleur excessive reste en vigueur de 21 h mercredi à 20 h jeudi.

« Lorsque nous voyons des indices de chaleur dans la plage de 110 à 115, c’est dangereux pour quiconque à l’extérieur. » — Zachary Yack, météorologue au National Weather Service

Un avis de chaleur indique que les indices de chaleur pourraient atteindre 105 degrés ou plus, mais les prévisionnistes pensent que les indices de chaleur pourraient dépasser 110 degrés mercredi et jeudi, ce qui a entraîné l’avertissement de chaleur excessive, l’avertissement de temps chaud le plus extrême à la disposition du National Weather Service.

Les prévisions de mardi prévoient des températures élevées entre 88 et 93 degrés et des indices de chaleur de 95 à 105 degrés. L’indice de chaleur mesure la température et l’humidité pour indiquer ce que l’on ressent.

Les températures élevées devraient être de 95 à 98 degrés mercredi et de 97 à 99 degrés jeudi avec des indices de chaleur pouvant atteindre 115 degrés. Les basses températures resteront également dans les années 70 pendant la nuit, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de refroidissement substantiel.

« Lorsque nous voyons des indices de chaleur dans la plage de 110 à 115, c’est dangereux pour quiconque à l’extérieur », a déclaré Zachary Yack, météorologue au National Weather Service à Romeoville. « Quiconque travaille à l’extérieur devrait surveiller les prévisions et faire des plans alternatifs, afin de passer moins de temps à l’extérieur et d’éviter les moments les plus chauds de la journée, c’est-à-dire de 14h à 16h »

Une veille de chaleur excessive est mise en place lorsqu’il y a 50 % de chance ou plus d’indices de chaleur de 110 à 115 degrés.

Yack a déclaré que la montre n’a pas encore été élevée à un avertissement, car les météorologues surveillent un système d’averses et de tempêtes sur le nord du Wisconsin et le lac Michigan qui pourrait pousser l’écoulement du lac. Si ces averses ou tempêtes se produisent, cela pourrait refroidir les communautés riveraines du lac et, si le système est suffisamment puissant, produire plus d’écoulement plus à l’intérieur des terres. Le système peut également provoquer des débris de nuages ​​et refroidir un peu les températures.

Les habitants doivent prendre leurs précautions.

La Croix-Rouge américaine propose les conseils suivants pour rester en sécurité pendant la canicule :

Les voitures chaudes peuvent être mortelles. Ne laissez jamais d’enfants ou d’animaux domestiques dans votre véhicule. La température intérieure de la voiture peut rapidement atteindre 120 degrés.

Restez hydraté en buvant beaucoup de liquides. Évitez les boissons contenant de la caféine ou de l’alcool.

Vérifiez la famille, les amis et les voisins qui n’ont pas de climatisation, qui passent la plupart de leur temps seuls ou qui sont plus susceptibles d’être affectés par la chaleur.

Si vous n’avez pas de climatisation, cherchez à vous soulager de la chaleur pendant la partie la plus chaude de la journée dans des endroits comme les écoles, les bibliothèques, les théâtres, les centres commerciaux, etc.

Évitez les changements de température extrêmes.

Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire. Évitez les couleurs foncées car elles absorbent les rayons du soleil.

Ralentissez, restez à l’intérieur et évitez les exercices intenses pendant la partie la plus chaude de la journée.

Reportez les jeux et activités de plein air.

Faites des pauses fréquentes et utilisez un système de jumelage lorsque vous travaillez à l’extérieur.

Vérifiez fréquemment les animaux pour vous assurer qu’ils ne souffrent pas de la chaleur. Assurez-vous qu’ils ont beaucoup d’eau fraîche et d’ombre.

Une chaleur excessive peut entraîner des coups de soleil, des crampes de chaleur, un épuisement dû à la chaleur et un coup de chaleur.

Les individus doivent prendre des précautions supplémentaires s’ils travaillent ou passent du temps à l’extérieur. Dans la mesure du possible, reprogrammez les activités intenses tôt le matin ou le soir. Connaître les signes et les symptômes de l’épuisement dû à la chaleur et du coup de chaleur. Toute personne submergée par la chaleur doit être déplacée dans un endroit frais et ombragé. Composez le 911 s’ils subissent un coup de chaleur.

« Avec des températures et une humidité dangereusement élevées dans les prévisions, j’exhorte tout le monde à prendre des précautions et à se protéger, ainsi que leurs familles, contre la surchauffe et les maladies liées à la chaleur », a déclaré le directeur du département de la santé publique de l’Illinois, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. « Ceci est particulièrement important pour les très jeunes enfants, les personnes enceintes et celles qui sont plus âgées ou qui ont des problèmes de santé chroniques. »

Symptômes du coup de chaleur

Maux de tête lancinants, confusion, nausées, étourdissements, température corporelle supérieure à 103 degrés, peau chaude, rouge, sèche ou humide, pouls rapide et fort, évanouissement et/ou perte de conscience (source National Weather Service)

Premiers secours en cas de coup de chaleur

Appelez le 911 ou emmenez la victime à l’hôpital immédiatement, selon le National Weather Service. Le coup de chaleur est une urgence médicale grave. Un retard peut être fatal. Déplacez la victime dans un endroit plus frais, de préférence climatisé. Réduisez la température corporelle avec des linges frais ou un bain. Utilisez un ventilateur si les températures de l’indice de chaleur sont inférieures aux 90 s. Un ventilateur peut rendre quelqu’un plus chaud à des températures plus élevées. Ne donnez pas de liquides à ce stade.