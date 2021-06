Avertissement de chaleur excessive émis dans le Colorado en premier pour l’État

Une vague de chaleur historique s’empare du Colorado cette semaine alors que les températures occidentales étouffantes touchent environ 50 millions de personnes dans la région.

L’incendie a incité le National Weather Service à émettre son tout premier avertissement de chaleur excessive pour la zone autour de Grand Junction, à environ 250 miles à l’ouest de Denver. L’avertissement dure du lundi au vendredi soir.

Grand Junction devrait battre son record de 2005 de 106 degrés avec des maximums de 110 pendant la journée, a déclaré le météorologue.

Plus à l’est, à Denver, les températures ne sont guère meilleures : elles devraient avoisiner les 100 jusqu’à jeudi, selon le Denver Post. Même si la ville a connu au moins 89 occurrences de chaleur à trois chiffres depuis 1872, a déclaré ABC-7, la chaleur est toujours notable pour cette période de l’année.

Et au nord de Denver, les prévisions du service météorologique prévoient des sommets à Fort Collins de 98 degrés lundi, 100 mardi et 99 degrés mercredi et jeudi avant de revenir à des températures proches de la normale pour juin.

Toutes les températures sont encore inférieures à la température la plus chaude jamais enregistrée dans le Colorado, 115 degrés le 28 juin 2019, a déclaré ABC-7.

Les conditions de chaleur extrême dans l’État font partie d’une tendance frappant l’Ouest cette semaine. Des régions aussi à l’ouest que le Montana devraient atteindre une chaleur à trois chiffres, et Palm Springs, en Californie, et Phoenix auront des températures pouvant atteindre 120.

Las Vegas a le potentiel de battre le record historique de la ville du désert, celui établi en 2017 à 117 degrés. Death Valley, en Californie, devrait atteindre 127 degrés, à seulement deux degrés de la température la plus élevée jamais enregistrée aux États-Unis en juin, le National Weather Service a rapporté.

Le service météorologique a déclaré un avertissement de chaleur excessive pour ces parties de l’Arizona, du Nevada et de la Californie pendant le week-end.

La canicule est due au renforcement d’une dorsale anticyclonique qui traverse la région et assèche l’atmosphère. Selon l’US Drought Monitor, une majorité de l’Ouest est dans des conditions de sécheresse extrême, et l’État de Californie, ainsi que certaines parties de l’Oregon et de l’Utah, sont en état d’urgence de sécheresse.

La chaleur extrême augmente également le potentiel de maladies liées à la chaleur, a déclaré le National Weather Service Colorado, en particulier pour: « ceux qui travaillent ou participent à des activités de plein air ». Le service météo recommande de boire beaucoup de liquides, de programmer des activités intenses pour la matinée, de rester dans une pièce climatisée et à l’abri du soleil.

Voici des conseils de sécurité pour garder vos tout-petits, vos animaux et vous-même pendant la canicule :

Il n’est jamais prudent de laisser un enfant en bas âge, une personne handicapée ou un animal domestique enfermé dans un véhicule garé.

Si vous avez un enfant en bas âge dans votre foyer, verrouillez vos voitures, même dans votre propre allée. Les enfants jouent dans les voitures ou errent dehors et montent dans une voiture et peuvent mourir en 10 minutes.

Assurez-vous de donner aux animaux beaucoup d’eau fraîche et propre et un endroit ombragé pour se protéger du soleil.

Les symptômes de surchauffe chez les animaux de compagnie comprennent un halètement excessif ou des difficultés respiratoires, une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire, une bave, une légère faiblesse, une stupeur ou même un effondrement. Hydratez-les et refroidissez-les le plus rapidement possible.

Contribution : Miles Blumhardt, Fort Collins Coloradoan