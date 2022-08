Avertissement de chaleur étendu au nord de l’Okanagan

L’avertissement a été mis en place pour le centre (Kelowna) et le sud (Penticton) de l’Okanagan mardi

L’avertissement de chaleur fixé pour le centre et le sud de l’Okanagan mardi a été étendu au nord, y compris Vernon et Enderby (Shutterstock)

L’avertissement de chaleur mis en place pour le centre et le sud de l’Okanagan a été prolongé vers le nord.

Des villes comme Vernon, Armstrong et Enderby devraient toutes atteindre un maximum diurne de 36 ° C avec un humidex de 38 jeudi (18 août). Le reste de l’Okanagan connaîtra également ces températures, comme annoncé le mardi 16 août.

L’avertissement de chaleur va juste au nord d’Enderby mais n’a pas été mis en place pour Salmon Arm.

On rappelle aux gens de boire beaucoup d’eau, de rester dans un endroit frais et de limiter leurs activités extérieures pendant la canicule.

Avec des températures qui devraient se refroidir de quelques degrés avant vendredi (19 août), l’avertissement de chaleur devrait prendre fin. Malgré les températures plus fraîches, Kelowna, Penticton et Vernon ont 30 % de chances d’averses et un risque d’orages demain après-midi.

