Avertissement de chaleur en vigueur pour le centre et le sud de l’Okanagan

Les températures diurnes devraient atteindre 35 C à 40 C, tandis que les minimums nocturnes seront proches de 18 C

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour le centre et le sud de l’Okanagan, y compris Kelowna et Penticton.

Les températures diurnes devraient atteindre 35 °C à 40 °C, tandis que les minimums nocturnes seront proches de 18 °C. L’avertissement est en vigueur du mercredi au vendredi matin.

Un temps instable et des températures plus fraîches sont prévus à partir de vendredi. Environnement Canada et les médecins hygiénistes locaux s’attendent à une augmentation des risques pour la santé et la sécurité liés à la chaleur et conseillent au public de prendre des précautions.

Le conseil est de boire beaucoup d’eau avant même d’avoir soif et de rester dans un endroit frais. Pour réduire votre risque de chaleur, planifiez des activités de plein air pendant les moments les plus frais de la journée.

Recherchez également un endroit frais comme une zone ombragée, une piscine, une douche ou un bain, ou un endroit climatisé comme un bâtiment public.

D’autres conseils incluent la connexion avec les membres de la famille et les amis qui peuvent être plus sensibles aux maladies causées par la chaleur, comme les personnes âgées, les enfants et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Assurez-vous que les animaux domestiques ont beaucoup d’eau et qu’ils sont avec vous dans des endroits frais.

