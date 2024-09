Avertissement de chaleur émis pour Grant et Adams

6 septembre — MOSES LAKE — Le bureau de Spokane du National Weather Service a publié une déclaration indiquant qu’il y aura une vague de chaleur de jeudi à samedi qui pourrait entraîner une augmentation des risques d’incendie.

Le comté de Grant recevra une partie de la chaleur avec Moses Lake se situant entre 96 et 98 degrés au cours des prochains jours, vendredi étant le plus chaud à 98, selon le NWS.

Le comté d’Adams devrait également connaître une certaine chaleur, avec des températures de 35 à 36 degrés à Ritzville au cours des prochains jours. Vendredi et samedi, les températures seront toutes les deux de 36 degrés.

Le district sanitaire du comté de Grant a publié une déclaration concernant la vague de chaleur rappelant aux résidents de boire beaucoup d’eau, de faire des pauses dans des espaces climatisés, de porter des vêtements légers et amples et de limiter les activités de plein air aux premiers matins ou aux soirées.

Une interdiction totale de brûlage est toujours en vigueur à Washington et des températures plus élevées pourraient permettre aux incendies de se propager plus rapidement.

Les plus grands incendies de Washington :

Retreat Fire — le plus grand incendie de l’État de Washington. 45 601 acres. Confinement à 85 %. A commencé à 16 heures le 14 juillet. Situé à environ 14 miles au sud-est de Naches. 228 personnes.

Pioneer Fire — le deuxième plus grand incendie de forêt de l’État de Washington. 38 735 acres. 23 % de confinement. A commencé vers 13 heures le 8 juin. Situé à 16 km au sud-est de Stehekin. 401 personnes.

Incendie de Cougar Creek — troisième incendie le plus important de l’État de Washington. 24 091 acres. 80 % maîtrisé. A débuté à 20 heures le 15 juillet. Situé au sud de Walla Walla. 226 personnes.

Un nouvel incendie jeudi :

Incendie de Huckleberry Ridge — 80 acres. 0 % de confinement. A commencé le 2 septembre, mais il ne couvrait plus que 10 acres le 4 septembre. Situé dans le comté de Spokane.

Aucun nouvel incendie n’a été maîtrisé jeudi.

Autres incendies :

Incendie de Blewett — 15 acres. Confinement à 0 %. Début à 14 h 23 mercredi. Près de la route US 97 Blewett Pass.

Incendie facile — 2 130 acres. Confinement à 36 %. Début à 20 h le 17 juillet. Situé à 17 miles à l’ouest de Mazama le long de la North Cascades Scenic Highway. 63 personnes.

Incendie de Lodgepole — 35 acres. 6 % maîtrisé. Début à 15 h 30 le 12 août. Situé à 16 miles à l’ouest de Cliffdell. Huit personnes sur place.

Incendies du complexe minier — 1 100 acres. 0 % de confinement. Début le 17 juillet. Situé à 21 miles à l’est de Darrington. Détails de l’équipe de pompiers non disponibles.

Incendie Pincer Two — 211 acres. 0 % de confinement. A commencé le 18 juillet. Situé à 1 mile à l’est de Mineral Park. 15 personnes.

Incendie de Rennie Creek — 72,6 acres. Confinement à 0 %. Début le 17 août. Situé dans le comté de Chelan.

Incendie Ruby — 959 acres. 0 % de confinement. A commencé à 7 heures vendredi. Situé dans le comté de Whatcom. 55 personnes.

Incendie de Six Mile — 113 acres. Confinement à 90 %. A commencé dimanche midi. Situé dans le comté de Ferry près de la tête du ruisseau Cottonwood. 25 personnes.

Incendie de Shoofly — 104 acres. 63 % maîtrisé. Déclenché le 8 juillet. Situé à 9 miles au nord de Stevens Pass. Aucune information sur l’équipage disponible.

Incendie de Stranger Creek II — 66 acres. 90 % contenu. Déclenché à 14 h 17 dimanche. Situé dans le comté de Ferry. 79 personnes.

Incendie de la mine Williams — 12 528 acres. 31 % maîtrisé. Débuté à midi le 5 août. Situé près de Mount Adams Wilderness dans la forêt nationale de Gifford Pinchot. 174 personnes.

D’autres incendies signalés dans l’État ont brûlé moins de 10 acres et ne sont pas inclus dans ce rapport. La majorité d’entre eux font moins d’un acre.

Le risque d’incendie de forêt dans le bassin du Columbia reste très élevé. Le bureau du shérif du comté de Grant a demandé aux habitants de la région d’être prudents avec tout ce qui pourrait provoquer un incendie de forêt.

La qualité de l’air était bonne jeudi pour le bassin du Columbia.

SOURCES : InciWeb/NIFC/WildCAD/AirNow