Avertissement de chaleur émis pour certaines parties de l’Ontario, du Québec, du N.-B. et de la N.-É.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur couvrant quatre provinces alors qu’un épisode de chaleur de deux jours se prépare dans une grande partie du centre et de l’est du pays.

L’avertissement de l’agence météorologique s’applique à de larges étendues du sud de l’Ontario, du sud du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada indique que les températures maximales devraient atteindre ou dépasser 30 ° C et atteindre les 40 ° C lorsqu’elles sont combinées à l’humidité.

Il indique que les températures nocturnes devraient se situer entre le bas et le milieu de la vingtaine, apportant peu de soulagement à la chaleur diurne.

La cote air santé montre que le sud de l’Ontario se situe actuellement dans la catégorie de risque faible à modéré, alors que le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse se situent dans la catégorie de risque faible.

Des températures plus fraîches sont prévues pour lundi, bien que certaines parties de la Nouvelle-Écosse pourraient continuer à ressentir la chaleur écrasante tout au long de la journée.

Il est conseillé aux résidents de surveiller les signes de chaleur tels que l’enflure, les crampes et les évanouissements, et de boire beaucoup d’eau, de rester dans un endroit frais et de surveiller la famille, les amis et les voisins plus âgés.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 août 2022.