Avertissement de chaleur émis dans certaines parties de la Colombie-Britannique

Une grande partie de la côte sud de la Colombie-Britannique est sous un avertissement de chaleur avec des températures qui devraient monter en flèche.

Les responsables de la santé avertissent les gens de se méfier des maladies liées à la chaleur au cours des prochains jours.

Environnement Canada indique que le mercure grimpera jusqu’à 35 °C à l’intérieur des terres et 27 °C près de l’eau mercredi et jeudi.

Des avertissements ont été émis pour la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, la Sunshine Coast et la baie Howe.

Certaines parties de l’île de Vancouver et plus haut sur la côte, ainsi que les régions du canyon du Fraser et de Thompson, sont également touchées.

« Une forte crête de haute pression apportera une vague de chaleur de courte durée en Colombie-Britannique. Les températures devraient se modérer vendredi », a déclaré Environnement Canada dans un avis.

Pour cette raison, les maladies liées à la chaleur constituent un réel danger, a déclaré Environnement Canada.

Certains des symptômes comprennent des éruptions cutanées, des crampes, des évanouissements, de l’épuisement, un coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé.

Les jeunes enfants, les adultes plus âgés, les personnes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et toute personne travaillant ou faisant de l’exercice à l’extérieur sont les plus à risque.

“Le moment le plus chaud de la journée sera de la fin d’après-midi au début de soirée. La chaleur extrême affecte tout le monde », a déclaré Environnement Canada.

Les données préliminaires du BC Coroners Service ont révélé que 16 personnes sont décédées au cours de la vague de chaleur record qui est arrivée à la fin du mois dernier – la plupart étaient des personnes âgées.

Cependant, les températures cet été n’ont pas atteint les sommets observés lors du dôme de chaleur de l’année dernière qui a fait plus de 600 morts.

Les autorités exhortent le public à surveiller leurs voisins et leurs proches au cours des prochains jours.

Ils rappellent également aux gens de ne pas laisser d’enfants ou d’animaux domestiques dans la voiture.