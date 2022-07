Avertissement de chaleur : certaines régions du Canada devraient atteindre plus de 30 °C

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour un certain nombre de provinces, les températures devant atteindre ou dépasser 30 °C au cours des prochains jours.

Les avis de chaleur couvrent de vastes étendues du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Québec, les résidents étant avertis que certaines régions pourraient ne pas voir de températures plus fraîches avant le week-end.

L’agence météorologique rappelle aux gens que l’air chaud et humide peut également entraîner une détérioration de la qualité de l’air et les encourage à surveiller les effets des maladies liées à la chaleur, qui comprennent l’enflure, les éruptions cutanées, les crampes, les évanouissements, l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur.

Le ministère de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique avertit également les gens d’être prêts pour une vague de chaleur, publiant une déclaration selon laquelle, bien qu’une urgence de chaleur extrême ne soit pas prévue, des avertissements de chaleur sont possibles dans certaines régions, commençant dès samedi et se poursuivant jusqu’à la semaine prochaine.

Environnement Canada affirme que la chaleur dans les années 20 devrait atteindre la côte sud et certaines parties du nord de l’intérieur d’ici la semaine prochaine, tandis que l’Okanagan, le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique pourraient voir des températures atteignant les années 30 au cours de la même période.

Le ministère affirme qu’un plan de chauffage est “essentiel” et que les gens devraient identifier des zones fraîches dans leurs maisons et dans les centres communautaires ou les bibliothèques à proximité.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 juillet 2022.