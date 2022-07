Avertissement de chaleur : Avertissement d’humidex d’Environnement Canada entre 30 s et 30 s

Les avertissements de chaleur restent en place dans tout l’Est du Canada, avec un avertissement d’Environnement Canada sur les niveaux d’humidex entre 30 et 40 ° C à l’approche de la fin de semaine.

De vastes régions de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario sont soumises à des avis de chaleur, avec des températures diurnes dans les années 30.

L’agence météorologique affirme qu’il n’y aura pas non plus beaucoup de soulagement une fois le soleil couché, les températures nocturnes ne devant pas descendre bien en dessous de 20 ° C.

La vague de chaleur actuelle devrait durer plusieurs jours, avec un temps plus frais qui devrait enfin arriver dimanche soir.

Sur la côte ouest, le ministère de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique a mis en garde contre des avertissements de chaleur potentiels commençant dès samedi et se poursuivant jusqu’à la semaine prochaine.

Des avertissements de chaleur sont émis lorsque des températures ou des conditions d’humidité très élevées sont susceptibles de présenter un risque élevé de maladies liées à la chaleur, comme un coup de chaleur ou un épuisement dû à la chaleur.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 juillet 2022.