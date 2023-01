Avertissement de brouillard émis pour l’autoroute 3 entre Keremeos et Osoyoos

DriveBC signale des nappes de brouillard le long de la route 3 le samedi 7 janvier, entre Keremeos et Osoyoos.

L’avertissement est en vigueur sur 70,1 kilomètres, de Keremeos à Wagon Wheel Road, à 20 kilomètres à l’est d’Osoyoos.

Tôt samedi matin, Environnement Canada a émis un avis de brouillard pour la Similkameen. L’avis a depuis été levé.

DriveBC a fourni pour la dernière fois une mise à jour sur l’état de l’autoroute peu après 6 h 20.

Les automobilistes sont invités à conduire avec prudence lorsque la visibilité est limitée.

Le vendredi 6 janvier, plusieurs collisions ont été signalées sur l’autoroute 97 près de Summerland en raison des conditions de verglas.

Les avertissements précédents de DriveBC pour les conditions glissantes, sur la route 97 entre Summerland et Okanagan Falls et sur la route 3A entre Keremeos et Junction Highway 97 près de Kaleden, ne sont plus en vigueur.

