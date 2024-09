Avertissement de baisse des vaccins contre la grippe au Royaume-Uni avant l’hiver

Moins de personnes se sont fait vacciner contre la grippe l’année dernière et si la même situation se reproduisait, le Royaume-Uni pourrait connaître un hiver pire, préviennent les responsables de la santé.

Il y a eu au moins 18 000 décès liés à la grippe au cours des deux dernières années, malgré des saisons grippales relativement douces, selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

Des vaccins gratuits contre la grippe sont proposés chaque année par le NHS aux personnes les plus à risque de contracter la grippe grave, également connue sous le nom de grippe.

Alors que le taux de vaccination parmi les personnes âgées en Angleterre est resté élevé l’année dernière, seule une femme enceinte sur trois a été vaccinée. Parmi les personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée, le taux de participation était d’environ quatre sur dix, contre cinq sur dix l’année précédente.

Les vaccinations pour les enfants de deux et trois ans ont également légèrement diminué, avec un peu plus de quatre enfants sur dix étant protégés.

Il suit inquiétudes du NHS England concernant une éventuelle « tripledémie » de la grippe, du Covid et du virus respiratoire syncytial (VRS).

Les gens peuvent contracter ces virus courants toute l’année, mais la grippe est particulièrement courante en hiver.

La plupart se rétablissent complètement de la grippe, mais celle-ci peut être grave, voire mortelle.

Certaines années sont pires que d’autres en termes d’infections grippales et de décès. Au cours de la saison 2017-2018, il y a eu 22 500 décès supplémentaires associés à la grippe.

On ne sait pas exactement à quel point cette année pourrait être mauvaise.

Les pays de l’hémisphère Nord, comme le Royaume-Uni, se tournent vers ceux de l’hémisphère Sud, comme l’Australie, pour prédire ce qui pourrait arriver.

La saison de la grippe hivernale en Australie semble toucher à sa fin et les données révèlent qu’il était semblable aux récents.

L’Afrique australe et certains pays d’Amérique du Sud – le Chili, l’Équateur et l’Uruguay – ont cependant enregistré des niveaux élevés de grippe.

Le vaccin est mis à jour régulièrement pour garantir qu’il correspond le mieux possible, en raison de la nature évolutive constante des virus de la grippe.

Les gens se voient offrir un vaccin gratuit contre la grippe du NHS s’ils :

âgé de 65 ans ou plus

avez certains problèmes de santé à long terme

êtes enceinte

vivre dans une maison de retraite

êtes l’aidant principal d’une personne âgée ou handicapée, ou percevez une allocation de soins

vivre avec quelqu’un dont le système immunitaire est affaibli

Certaines personnes auront déjà reçu une invitation et la plupart des adultes éligibles pourront se faire vacciner contre la grippe à partir du 3 octobre.

Les enfants se voient proposer un vaccin contre la grippe en spray dans le nez.

Les gens peuvent se faire vacciner contre la grippe en même temps que d’autres vaccins comme ceux contre le Covid et le zona.

Il n’est généralement pas administré en même temps que le vaccin contre le VRS, mais vous pouvez les recevoir ensemble si un médecin ou une infirmière le juge nécessaire.

Le Dr Gayatri Amirthalingam, directeur adjoint de la vaccination à l’UKHSA, a déclaré : « À l’approche de l’hiver, nous voyons de nombreux virus dangereux circuler dans nos communautés, notamment la grippe, qui peut tragiquement tuer des milliers de personnes chaque année. Se faire vacciner avant l’hiver est de loin votre meilleure défense.

« Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez de certains problèmes de santé à long terme, vous courez un plus grand risque de tomber gravement malade. Les personnes âgées et les jeunes nourrissons grippés sont également beaucoup plus susceptibles d’être hospitalisés.

« Donc, si vous ou votre enfant vous voyez proposer des vaccins contre la grippe, le Covid ou le RSV, ne tardez pas à vous les procurer. Veuillez parler à votre infirmière ou à votre médecin si vous avez des inquiétudes. »

Les personnes éligibles à un rappel Covid d’automne comprennent les adultes âgés de 65 ans ou plus, les résidents des maisons de retraite, le personnel, les travailleurs de la santé et les services sociaux de première ligne et les personnes appartenant à des groupes à risque clinique, y compris les femmes enceintes.