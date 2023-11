Avertissement concernant une nouvelle souche Covid Pirola alors que la mystérieuse variante JN.1 « décolle » en Europe

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis en garde contre une nouvelle souche de coronavirus connue sous le nom de JN.1 qui a été trouvée au Royaume-Uni, ainsi que dans des pays d’Europe et des États-Unis.

Un professeur a mis en garde contre une souche de Covid nouvellement détectée qui pourrait être « plus transmissible » car elle continue de se propager dans plusieurs pays.

Les Centers for Disease Control and Prevention affirment que la nouvelle souche JN.1 du virus a déjà été trouvée au Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis, en Islande, au Portugal et en Espagne. Les experts affirment que le virus se propage également rapidement en France. Les responsables affirment qu’ils en apprennent encore davantage sur JN.1, mais craignent que la dernière variante ne devienne un grave problème de santé. Selon Amesh Adalja, du Johns Hopkins Center for Health Security, JN.1 est un descendant de BA.2.86 – mieux connu sous le nom de variante Pirola, originaire d’Omicron.

Thomas Russo, professeur et chef du département des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York, a déclaré : Prévention.com: « Certaines données suggèrent que le parent BA.2.86 de JN.1 pourrait être plus transmissible que les variantes précédentes. Étant donné que JN.1 est un dérivé de BA.2.86, on craint qu’il ne soit plus transmissible. Le vaccin mis à jour est plus proche du JN.1 que de notre ancien vaccin, l’espoir est que, même si nous constatons davantage de cas avec JN.1, le vaccin mis à jour protégera contre les maladies graves.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que des millions de personnes qui n’ont toujours pas reçu de vaccin contre la grippe ou contre le Covid risquaient de tomber gravement malades, ont averti les responsables de la santé. La Grande-Bretagne Santé L’Agence de sécurité (UKHSA) a exhorté les Britanniques à « passer un hiver fort » suite aux attentes selon lesquelles la grippe et COVID-19[feminine les infections augmenteront cette saison. L’UKHSA s’est associée au ministère de la Santé et des Affaires sociales et NHS L’Angleterre encouragera les plus vulnérables à accepter cette offre.

Il a été rapporté que 11,7 millions de personnes en Angleterre ont reçu le vaccin contre la grippe, tandis que 8,6 millions ont reçu un rappel Covid. Cependant, il existe encore des millions d’adultes éligibles qui n’ont pas reçu les injections, comme les femmes enceintes, les personnes souffrant de problèmes de santé et les enfants âgés de 2 et 3 ans. Le Dr Mary Ramsay, de l’UKHSA, a déclaré : « Personne ne veut manquer les célébrations festives avec leurs amis et leur famille cet hiver et les vaccins offrent la meilleure protection. J’exhorte toutes les personnes éligibles à se joindre aux millions d’autres personnes qui ont profité de leur offre de vaccination gratuite pour profiter d’un hiver rigoureux. Ne tardez pas, prenez rendez-vous dès aujourd’hui et armez-vous contre le risque de maladie grave.»

Liste complète des symptômes :