Des EXPERTS ont mis en garde contre les thermomètres « peu fiables » à vendre – et ils pourraient mettre votre enfant en danger.

Une température élevée est le symptôme d’un certain nombre de problèmes de santé, dont le Covid, et la manquer pourrait s’avérer grave.

La température élevée d’un enfant peut être causée par un certain nombre de virus ou d’infections. Manquer ça pourrait être grave Crédit : Alamy

Depuis la pandémie, la demande de thermomètres a augmenté.

Selon l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), il y a eu une augmentation du nombre de thermomètres infrarouges « imprécis » sur le marché britannique.

Les thermomètres infrarouges sont des appareils en forme de pistolet qui sont pointés sur la tête pour mesurer la température de la peau.

Ils sont devenus populaires à l’entrée de lieux comme les pubs, les salons et les bureaux comme mesure de sécurité supplémentaire.

Mais la MHRA craint maintenant que les appareils ne pénètrent dans les maisons des gens et ne soient utilisés comme moyen de mesurer la température corporelle.

Les scanners de température mesurent la chaleur dans la peau, qui n’est pas la même que la température corporelle centrale.

Il peut changer en réponse à l’environnement, comme le temps chaud ou froid, donnant ainsi une lecture peu fiable.

La MHRA déclare : « Ces lectures sont donc une mesure peu fiable pour la détection de Covid-19 ou d’autres maladies pouvant provoquer de la fièvre. »

Quels sont les signes à rechercher ?

De nombreux appareils ne sont pas approuvés pour le marché britannique.

Et donc, la MHRA dit que si vous décidez d’acheter un de ces appareils en ligne et que vous savez que ce n’est pas le moyen le plus fiable de détecter une température élevée, il existe des signes clés d’appareils frauduleux.

Il doit avoir une marque CE ou UKCA distincte pour garantir qu’il est apte à la vente au Royaume-Uni.

Graeme Tunbridge, directeur de la division MHRA Devices, a déclaré : « Les gens au Royaume-Uni achètent sans le savoir des thermomètres infrarouges de mauvaise qualité qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de performance requises.

« Il est important que les gens sachent à quoi faire attention lorsqu’ils achètent ces produits ou tout autre dispositif médical en ligne.

« Vous devez toujours rechercher la marque CE ou UKCA sur tout dispositif médical – ce sera soit sur l’appareil soit sur son emballage, et cela inclut lorsque vous achetez ces produits en ligne. »

Un marquage CE est espacé comme l’image du haut, pas rapproché comme le bas Crédit : MHRA

Il s’agit d’un exemple de thémomètre infrarouge qui ne répond pas aux exigences données par la MHRA. Les marques CE ne sont pas au bon format, il n’y a pas de numéro à 4 chiffres, et il est écrit « Fabriqué en Chine » sans les détails du fabricant ou du représentant autorisé de l’UE Crédit : MHRA

Cet emballage ne donne aucune des cinq informations importantes, telles que le nom et l’adresse du fabricant Crédit : MHRA

Lorsque vous achetez un thermomètre infrarouge, recherchez les éléments suivants sur l’emballage :

Nom et adresse du fabricant Si le fabricant n’est pas dans l’UE ou au Royaume-Uni, le nom et l’adresse du représentant européen ou de la personne responsable britannique Le symbole du marquage CE avec un numéro à 4 chiffres, au bon format Numéro de modèle et/ou nom de l’appareil Numéro de lot ou de lot

Si l’une de ces informations est manquante, le thermomètre peut ne pas répondre aux exigences légales et vous ne devriez pas l’acheter ou l’utiliser, dit la MHRA.

Avertissement de manquer une température élevée

La MHRA a déclaré que les gens devraient être conscients que le dépistage de la température n’est pas une méthode fiable pour détecter une infection à coronavirus ou une autre «maladie fébrile».

Cela pourrait inclure des infections de l’oreille, des poumons ou des reins, des punaises d’estomac et des affections plus graves comme l’épuisement par la chaleur ou même des tumeurs.

Une lecture de température incorrecte pourrait faire la différence entre une personne cherchant de l’aide pour elle-même ou pour son bébé ou son enfant.

Cela pourrait également amener quelqu’un à éviter de subir un test Covid ou de s’isoler, étant donné que le NHS répertorie une température élevée comme l’un des principaux signes d’infection.

La fièvre est la réaction de l’organisme à une maladie ou à une maladie, la faisant s’élever jusqu’à une température comprise entre 38 °C et 41 °C.

Chez les enfants, si cela s’accompagne d’autres signes ou d’une maladie, en particulier une éruption cutanée, vous devez toujours appeler le NHS 111 ou votre médecin généraliste.

Les soins médicaux sont également importants si la température de votre bébé est de 38 °C ou plus et s’il a moins de trois mois, ou si la température de votre bébé est de 39 °C ou plus s’il a entre trois et six mois.

Comment mesurer la température ?

Mettre un thermomètre dans une aisselle, une bouche, une oreille ou une autre cavité corporelle est connu pour être le moyen le plus précis de mesurer la température.

La meilleure façon de mesurer la température est d’utiliser un appareil numérique, selon le NHS.

Évitez les thermomètres en verre car s’ils se brisent, ils peuvent libérer du mercure très toxique. Ils ne sont plus utilisés dans les hôpitaux.