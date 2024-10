Avertissement Chrome 129 alors que Google publie une autre mise à jour de sécurité

Google a mis à jour le navigateur Chrome : voici ce que vous devez faire SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Être un utilisateur soucieux de la sécurité du très populaire navigateur Web Chrome de Google peut parfois ressembler à une tâche de Sisyphe, avec le nombre de mises à jour urgentes publiées régulièrement. Cette tâche devient encore plus difficile à accomplir lorsqu’un avertissement vous invitant à ne pas mettre à jour votre navigateur est lancé dans la mêlée. Cependant, le dernier avertissement de Google confirme que deux vulnérabilités de haute gravité ont été découvertes dans le moteur JavaScript V8 qui alimente le navigateur, dont l’une était suffisamment grave pour rapporter au chercheur qui l’a trouvé une prime de 55 000 $. La réponse est simple : vous effectuez la mise à jour, mais vous le faites en toute sécurité. Voici le processus étape par étape pour garantir que votre copie de Chrome est protégée sans tomber sous le coup de pirates informatiques qui pourraient la compromettre au cours du processus.

Google lance Chrome 129.0.6668.100 pour les utilisateurs Windows, Mac, Android et Linux

Google a publié un avertissement de mise à jour du navigateur sur le site officiel des versions de Chrome, daté du 8 octobre, détaillant deux vulnérabilités de sécurité très appréciées affectant des milliards d’utilisateurs de Chrome sur toutes les plates-formes autres qu’iOS. Cette mise à jour fait passer le navigateur à la version 129.0.6668.100/.101 pour Windows, Androïde et les utilisateurs Mac et 129.0.6668.100 pour ceux fonctionnant sous Linux.

Les deux vulnérabilités, CVE-2024-9602 qui a valu au chercheur en sécurité qui l’a divulgué à Google une prime de 55 000 $ et CVE-2024-9603 pour laquelle la prime n’a pas encore été déterminée, sont toutes deux des problèmes de confusion de type avec le moteur JavaScript V8 à le cœur de Chrome. Au-delà de ces détails, peu de choses ont été rendues publiques, comme c’est la norme pour des vulnérabilités comme celle-ci, jusqu’à ce qu’une majorité d’utilisateurs aient pu mettre à jour leur navigateur.

Mettre à jour ou ne pas mettre à jour, telle est la question

Même si vous ne savez peut-être pas si vous devez ou non mettre à jour votre navigateur, compte tenu des avertissements antérieurs concernant de fausses mises à jour susceptibles de compromettre vos données, le conseil est clair : mettez à jour dès que possible. Ceci est rendu assez simple par Google car votre navigateur Chrome recherchera automatiquement toutes les nouvelles mises à jour et les téléchargera en conséquence. Tant que vous ne naviguez pas vers un autre site en cliquant sur un lien dans un e-mail ou un SMS, le processus de mise à jour est parfaitement sécurisé. Cependant, ce qu’il s’agit n’est efficace que lorsque vous activez l’application nouvellement corrigée.

Dirigez-vous vers l’option Aide | À propos dans le menu. Si la mise à jour est disponible, le téléchargement commencera automatiquement.

Une fois le téléchargement terminé, Chrome vous présentera un bouton de relance. Enregistrez et/ou fermez tous les onglets ouverts et cliquez sur le bouton.

Chrome redémarrera ensuite et votre navigateur affichera la version actuelle, entièrement corrigée, pour la plate-forme de votre système d’exploitation.

