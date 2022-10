Avertissement catastrophique à l’occasion du 70e anniversaire de Vladimir Poutine d’un expert russe qui craint que son successeur ne soit plus vicieux

VLADIMIR Poutine n’est pas l’ami de l’Amérique, mais son successeur sera encore plus vicieux envers l’Occident, a froidement prévenu un expert.

Le tyran russe, qui a aujourd’hui 70 ans, a déjà affirmé avoir annexé quatre territoires ukrainiens et continue de doubler ses menaces nucléaires alors qu’il tente de sauver sa guerre ratée.

Vladimir Poutine n’est pas l’ami de l’Amérique mais son successeur sera plus vicieux, a averti l’expert Brandon J Weichert Crédit : Getty

Poutine a menacé d’utiliser des armes nucléaires au milieu de l’échec de l’effort de guerre de la Russie en Ukraine Crédit : AFP

Le président américain Joe Biden a averti jeudi que le monde était au bord d’un Armageddon nucléaire pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.

Il a affirmé que “Mad Vlad” ne plaisantait pas sur l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques et chimiques.

Et alors que les rumeurs continuent de circuler sur la soi-disant détérioration de la santé du président russe, les commentateurs ont commencé à spéculer sur ce à quoi ressemblera une Russie et un monde post-Poutine.

L’expert géopolitique Brandon J Weichert a déclaré au US Sun que Poutine n’était pas le copain de l’Amérique, mais a averti que son successeur “va être plus vicieux”.

L’expert politique Taras Kuzio a décrit le tyran comme plus “paranoïaque et conspirateur”.

Weichert a déclaré: «Les élites à Washington pensent que Poutine est le ‘Dr. Evil’, mais certains pensent que c’est un clown et ils ne prennent pas sa menace nucléaire au sérieux.

Poutine a froidement averti qu’il « ne bluffait pas » lorsqu’il a déclaré que la Russie était prête à utiliser une arme nucléaire.

Weichert craint que Moscou ne lance une attaque par impulsion électromagnétique (EMP) sur les États-Unis.

La frappe pourrait impliquer une ogive nucléaire attachée à un missile balistique intercontinental avant qu’il n’explose à 50 milles au-dessus de la Terre.

Weichert a averti : “Poutine et le Kremlin pourraient dire que c’était un test et accidentel.”

Il a déclaré que l’explosion ferait tomber le réseau électrique de la partie continentale des États-Unis, mais a ajouté que les effets pourraient “se répercuter” sur les Canadiens et les Mexicains.

Weichert a déclaré : “Les États-Unis continentaux seraient complètement renvoyés aux années 1800 en seulement 10 minutes.”

Et, l’expert craignait qu’il faille des années aux États-Unis pour se remettre d’une telle attaque.

Weichert a également suggéré que des ogives nucléaires pourraient même être « introduites en contrebande » dans le pays si l’une n’était pas lancée depuis Moscou.

“RENVOYÉ AUX ANNÉES 1800”

Il a émis l’hypothèse que des espions pourraient assembler et charger les appareils sur un avion privé sous les auspices d’un étudiant apprenant à piloter un avion.

Il a ajouté: “Il est possible qu’ils puissent atteindre 30 à 40 000 pieds dans les airs et le faire exploser au-dessus d’un état.”

Une attaque pourrait “prendre une partie importante” du réseau électrique américain hors ligne, le rendant au point où il est “inefficace au combat” de continuer à aider l’Ukraine, selon Weichert.

Il a déclaré : « Poutine ne pense à faire cela qu’à cause de l’Ukraine.

Weichert pense qu’il ne reste plus que six à huit mois à la présidence de Poutine au milieu de l’échec de l’effort de guerre.

Il a dit que Poutine doit être dans une position où il peut revendiquer une sorte de victoire dans le conflit tout en sachant qu’il ne peut pas gagner « de manière conventionnelle ».

Weichert a déclaré : “Si Poutine n’a pas une sorte de victoire, il perdra la vie.”

TYRAN SANGUIN

La spéculation sur le successeur du tyran assoiffé de sang vient au milieu des rapports sur sa santé défaillante.

Les rapports suggèrent depuis longtemps que Poutine souffre de maladies graves, notamment un cancer de l’abdomen, la maladie de Parkinson au stade précoce et un trouble schizo-affectif.

Le politologue Valery Solovey a affirmé que ses conditions médicales présumées avaient affecté son jugement.

Le média indépendant russe Proekt a suggéré que Poutine soit entouré en permanence des meilleurs médecins, y compris des spécialistes du cancer, lors de ses visites officielles.

On dit qu’ils le surveillent de près en public et dans les coulisses.

Et l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, a déclaré que Poutine risquait d’être envoyé dans un sanatorium et qu’il pourrait être évincé en 2023 en raison de ses problèmes médicaux.

Weichert a averti que le successeur de Poutine serait un « autocrate plus aguerri, vicieux et populaire » qui irait « à fond » dans une éventuelle guerre nucléaire.

Olga Lautman, chercheuse principale au Centre d’analyse des politiques européennes à Washington DC, a précédemment déclaré au Sun que le conseiller de Poutine, Sergey Glazyev, a fréquemment discuté de l’idée de “nucléariser tout l’Occident”.

Et le loyaliste du Kremlin, Nikolai Patrushev, qui a également été présenté comme un successeur potentiel, est farouchement anti-américain.

Il a comparé sans fondement la rupture des pipelines Nord Stream aux attaques soutenues par la CIA contre les infrastructures pétrolières au Nicaragua dans les années 1980.

Mais, Weichert pense que la Russie sera confrontée à une guerre civile “multilatérale” entre des centres de pouvoir concurrents une fois que Poutine sera mort.

Il a expliqué que les chefs militaires qui sont “dispersés” dans toute la Russie pourraient essayer de prétendre qu’ils sont des chefs légitimes.

Il a averti que cela pourrait fournir une opportunité aux groupes criminels organisés d’essayer d’exploiter.

Weichert a déclaré: “Ils essaieraient de jockey et de gagner du pouvoir comme une situation de Game of Thrones où le roi fort est parti et tous les autres essaient d’utiliser leur influence pour atteindre la première place.”

Si l’État russe s’effondre et qu’un programme similaire n’existe pas, Weichert craint que les armes nucléaires ne se retrouvent entre les mains de groupes terroristes.

Dans la Russie post-Poutine, les dirigeants militaires ou du renseignement qui ont accès à des systèmes d’armes peuvent vouloir renforcer leur pouvoir ou gagner de l’argent.

Weichert craint que les responsables n’utilisent ces systèmes de missiles comme levier.

Ils seraient vendus au plus offrant et fouettés potentiellement sur le marché noir.

Dans les années 1990, les dirigeants occidentaux craignaient que les armes nucléaires et les armes de destruction massive ne se retrouvent entre les mains de régimes autoritaires après l’effondrement de l’Union soviétique.

Environ 30 000 armes nucléaires étaient réparties dans quatre pays lorsque l’URSS s’est effondrée.

Et, au moins 40 000 tonnes d’armes chimiques étaient présentes, selon l’Arms Control Center.

Au milieu des menaces de Poutine, l’Occident évalue ses options pour savoir comment il pourrait riposter.

Les pays occidentaux pourraient renforcer leurs sanctions, lancer une attaque à grande échelle ou même faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle demande la paix avec Moscou.