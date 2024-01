Avertissement aux voyageurs aux Bahamas émis à la suite de 18 meurtres cette année

Voyage





Réfléchissez à deux fois avant une escapade tropicale dans les Caraïbes cet hiver.

L’ambassade américaine aux Bahamas a a publié un avertissement de sécurité et un avis aux voyageurs indiquant que la nation insulaire est actuellement dangereuse pour les touristes au milieu de 18 meurtres – « principalement » motivés par la violence des gangs – rien qu’en janvier.

Les préoccupations en matière de sécurité ont atteint un point de gravité où les responsables américains affirment que les gens ne devraient même pas essayer de « résister physiquement » au vol.

“Des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour dans les rues”, a écrit l’ambassade dans un communiqué, recommandant également de faire preuve d’une “extrême prudence” dans la partie orientale de Nassau, la capitale des Bahamas.

L’ambassade affirme également que les Américains doivent être particulièrement vigilants la nuit et toujours « faire profil bas ».

Le Département d’État américain, qui a mis vendredi les Bahamas en position « faire preuve d’une prudence accrue » avertissement, a noté que le danger persiste dans les zones touristiques et non touristiques.

Les autorités américaines préviennent que la recrudescence de la violence des gangs aux Bahamas constitue un risque pour les touristes. Yujie – stock.adobe.com

Le Premier ministre Philip Brave Davis a évoqué la violence effrayante la semaine dernière, affirmant qu’il y aurait des barrages routiers et des actions policières secrètes lancées pour contenir la crise. selon le Nassau Guardian.

“Cela peut vous retarder à vos rendez-vous ou retarder vos projets, mais c’est un petit prix à payer pour le bénéfice collectif de rendre nos rues plus sûres et nos vies moins gâchées par les meurtres et autres crimes violents”, a-t-il déclaré. .

Il existe également des inquiétudes concernant les activités nautiques de loisir non réglementées, qui, selon le département d’État, pourraient ne pas être correctement réglementées ou entretenues pour des raisons de sécurité, et un jugement inapproprié a été utilisé dans le passé par les plaisanciers.

« Les exploitants de motomarines commerciales ont le pouvoir discrétionnaire d’exploiter leurs navires quelles que soient les prévisions météorologiques ; des blessures et des décès ont eu lieu.

Les responsables américains conseillent actuellement aux Américains de reconsidérer leur voyage aux Bahamas. cicols – stock.adobe.com

Plus tôt cette semaine, le Département d’État a également mettre à proximité de la Jamaïque sur un avis de niveau trois sur quatre « reconsidérer le voyage » – la seule menace plus élevée étant un avertissement « ne pas voyager ».

« Les crimes violents, tels que les invasions de domicile, les vols à main armée, les agressions sexuelles et les homicides, sont courants », prévient le ministère.

« Les agressions sexuelles sont fréquentes, y compris dans les complexes hôteliers tout compris. »











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo