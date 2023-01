Avertissement aux parents après qu’un bébé de six mois s’est échoué dans l’horreur des inondations

Un bébé de SIX mois a dû être secouru d’une voiture coincée dans les eaux de crue.

Les pompiers de Red Watch se sont précipités sur les lieux près de Creech St Michael à Taunton, Somerset.

Les pompiers se sont précipités pour aider un bébé de six mois coincé dans les eaux de crue Crédit : SomersetLive/TFS

Écrivant sur sa page Facebook, la caserne de pompiers de Taunton a écrit: “Les équipages ont utilisé des combinaisons anti-inondation et des bâtons de pataugeoire pour aider le conducteur, le passager et le bébé de six mois.”

C’était la deuxième fois en l’espace de deux jours que les pompiers devaient secourir un automobiliste sur le même tronçon de route.

Cela a conduit la caserne des pompiers à publier un message sur Facebook, avertissant les gens de ne pas conduire dans les eaux de crue.

Ils ont dit: “Même si cela semble peu profond, vous pouvez vous mettre en danger, vous et vos passagers. Veuillez conduire prudemment et planifier votre voyage à l’avance.”