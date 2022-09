Un AVERTISSEMENT a été émis aux millions de personnes en deuil qui feront la queue pour rendre hommage à la reine.

Au cours de chaque procession à travers les villes britanniques ces derniers jours, des foules ont pu être vues avec leurs téléphones à la main capturant les moments historiques après la mort de Sa Majesté.

Un avertissement a été lancé aux millions de personnes qui prévoient de rendre hommage à la reine à Westminster Hall dans les prochains jours Crédit : AFP

La salle sera ouverte au public pour voir la reine gisant en état à partir de 17 heures demain Crédit : Alamy

Mais, ceux qui envisagent de rendre visite à la reine en état à l’intérieur du Westminster Hall de Londres sont avertis que c’est interdit – les téléphones doivent être éteints et aucun selfie n’est autorisé.

Une source gouvernementale a déclaré: «Une fois à l’intérieur de Westminster Hall, les gens seront invités à éteindre leur téléphone pour assurer la dignité de l’événement.

“Et aucune photo ne doit être prise – quiconque essaie de prendre un selfie risque d’être expulsé par la sécurité.”

L’avertissement prend effet à partir de 17 heures demain lorsque la salle ouvrira au public.

Il y aura également des contrôles de sécurité de type aéroportuaire et des restrictions accueilleront les personnes en deuil à Westminster Hall.

Ils seront autorisés à emporter un petit sac ne dépassant pas 40 cm x 30 cm x 20 cm – plus petit qu’un sac de cabine autorisé par BA ou easyJet.

Les aliments et autres liquides, les fleurs et les hommages, les glacières, les paniers, les sacs de couchage, les couvertures, les chaises pliantes et les poussettes non pliables sont également interdits.

Aujourd’hui, le cercueil de la reine sera déplacé de la cathédrale Saint-Gilles à l’aéroport d’Édimbourg.

De là, il sera transporté par avion à Londres à 19 heures, puis emmené au palais de Buckingham.

Demain, à 14 h 22 précises, le cercueil quittera Buckingham Palace pour Westminster Hall et la foule pourra assister au trajet de 38 minutes.

Cela vient comme…

Puis, à partir de 17 heures demain, les portes de la salle s’ouvriront pour que les personnes en deuil rendent hommage.

Il sera ouvert 24 heures sur 24 et un grand nombre de visiteurs sont attendus avant la fermeture de ses portes à 6h30 le lundi – le jour des funérailles du monarque.

Trois millions de personnes devraient se rendre à Londres pour rendre hommage à la reine cette semaine.

Un guide au jour le jour a été créé dans le compte à rebours de ses funérailles – vous pouvez le lire ici.