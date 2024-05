Avertissement aux millions d’Américains qui se voient prescrire un médicament populaire contre la perte de cheveux, alors que les patients signalent des problèmes sexuels PERMANENTS qui détruisent les relations

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en matière de santé pour Dailymail.Com









Le jeune homme de 22 ans en bonne santé qui a remarqué que ses testicules rétrécissaient mystérieusement. Le jeune homme de 23 ans souffrait d’une dysfonction érectile soudaine qui a ensuite ruiné sa relation. Et un autre homme d’une vingtaine d’années qui souffrait d’atroces douleurs aux organes génitaux.

Ces hommes partagent une chose en commun : comme 2 millions d’Américains, ils ont pris le finastéride, un médicament contre la chute des cheveux, dans le but de restaurer leurs mèches chauves.

Dans des lettres envoyées à DailyMail.com, des hommes du monde entier ont décrit les effets dévastateurs que le médicament, bien qu’efficace pour inverser la chute des cheveux, a eu sur leur libido et leur capacité à fonctionner au lit.

L’essaim de courriels fait suite au récent rapport de DailyMail.com sur les effets secondaires sexuels à long terme chez les hommes et les femmes qui ont pris des médicaments antidépresseurs tels que Zoloft et Effexor.

Sumair Ahluwalia de l’Illinois déclare qu’après avoir commencé le finastéride, il a développé une atrophie génitale, une faible libido, un brouillard cérébral, un ralentissement de la croissance de la barbe, une perte musculaire, etc.

Ces patients ont décrit une perte totale de leur libido – un symptôme qui n’a pas disparu même des années après avoir arrêté de prendre le médicament.

Les effets secondaires dérangeants du finastéride comprennent l’infertilité, la dysfonction érectile, la réduction de la libido, la diminution du volume de l’éjaculation et une perte de sensation sous la ceinture.

Le finastéride est un médicament sur ordonnance qui arrête la chute des cheveux en bloquant la production d’un produit chimique appelé dihydrotestostérone (DHT), responsable de la calvitie masculine.

Il est vendu en ligne par des sociétés de santé pour hommes telles que Hims pour aussi peu que 22 $ pour un mois d’approvisionnement et est disponible sous forme de pilule ou topique.

La dose typique prise est d’un milligramme. Mais certains clients affirment que même à cette faible dose, ils ont subi des effets secondaires sexuels qui ont affecté leur vie personnelle et leurs relations.

Sumair Ahluwalia, 22 ans, de l’Illinois, dit qu’il a été blessé par la version topique du médicament, peut-être de façon permanente.

Il a déclaré à DailyMail.com qu’on lui avait prescrit le médicament via la plateforme de prescription en ligne Hims et que ses symptômes avaient commencé à peine deux jours après le début de sa prescription.

« Au début, j’ai ressenti une douleur brûlante dans mes organes génitaux », a-t-il déclaré. « Mais j’ai depuis développé une atrophie génitale, une faible libido, un brouillard cérébral, un ralentissement de la croissance de la barbe, une perte musculaire, des contractions musculaires, une récession de la mâchoire, et bien plus encore. »

Lorsqu’il a arrêté le médicament, la brûlure s’est arrêtée. Mais il a remarqué plus tard une apathie sexuelle, « presque comme si une partie de mon cerveau avait été arrachée ».

Les preuves étayant les rapports anecdotiques sont mitigées, mais plusieurs études ont montré que le médicament peut également affecter la fertilité.

Pendant ce temps, un jeune homme nommé Erik, 23 ans, qui vit en Suède, a commencé à prendre ce médicament en octobre 2022 après que son diabète de type 1 lui ait fait perdre ses cheveux.

Il a dit: ‘[The doctor] Je n’ai rien discuté des effets secondaires et j’ai dit que c’était un médicament très sûr… Je n’étais pas du tout inquiet puisque j’ai demandé à mon médecin quels étaient les côtés et il a dit qu’il n’y avait aucun côté auquel penser.

En mai suivant, il a commencé à souffrir de brouillard cérébral et de dysfonction érectile.

Il a déclaré: « Les problèmes ont empiré au cours des mois qui ont suivi et j’ai demandé à mon médecin et sa réponse a été d’augmenter la dose à cinq milligrammes par jour, ce que j’ai refusé, mais je lui ai fait confiance que ce n’était pas le médicament qui causait les problèmes. »

Il a arrêté de le prendre en octobre 2023 lorsqu’il a appris qu’un ami avait un problème similaire, mais à ce moment-là, il avait commencé à présenter des anomalies neurologiques.

Erik a ajouté : « Mon médecin a depuis découvert des problèmes neurologiques, des lésions dans mon cerveau, une inflammation des yeux, des intestins et des sinus, ce qui, selon lui, est dû au fait que mon corps a réagi au finastéride et est dans un état de panique après avoir arrêté le médicament.

« Le médicament a montré un effet positif sur la perte de cheveux, mais ses inconvénients sont tellement sous-estimés que c’est insensé. »

Le spécialiste de la greffe de cheveux, âgé de 37 ans, a déclaré qu’après avoir pris du finastéride pendant quatre ans, il avait une libido plus faible et des difficultés à obtenir une érection complète.

Plusieurs hommes ont écrit anonymement à DailyMail.com. Une personne a déclaré que la drogue avait un profond effet sur sa vie sexuelle à chaque fois qu’elle en prenait.

Il a dit : « La première fois que j’ai pris fin [sic], il m’a fallu environ 18 mois avant d’avoir des problèmes d’érection. Je pouvais toujours avoir une érection, mais elle était environ 75 à 80 % plus forte… J’ai paniqué et j’ai arrêté de fumer et en trois mois, les choses étaient revenues à la normale.

«J’ai repris Fin à la fin de l’année dernière pour voir si les choses seraient les mêmes, et c’était le cas.

Il a ajouté : « Pendant que j’avais des relations sexuelles alors que j’étais sous nageoire buccale, le sexe lui-même était sensiblement pire. Je pourrais toujours finir, mais je devrais peut-être faire une petite pause.

Un autre homme turc de 37 ans a déclaré après avoir pris du finastéride depuis quatre ans, il a une baisse de libido et des difficultés à atteindre une érection complète.

Il a déclaré : « Le bois n’est plus aussi résistant qu’avant.

Bizarrement, Jose Alferez, un entraîneur personnel, a déclaré qu’il a initialement connu une augmentation dans sa libido environ un mois après avoir commencé le finastéride.

Il a déclaré: « Ce n’est que quatre mois plus tard que j’ai commencé à ressentir les effets secondaires d’une faible libido. »

« Mon médecin m’a presque dit que tu devais choisir entre tes cheveux et tes gonades. »

En 2017, le groupe de surveillance des consommateurs Public Citizen a intenté une action au nom des patients demandant à la FDA d’ajouter un avertissement au médicament concernant les effets secondaires sexuels ou de le retirer du marché.

Jusqu’à présent, aucune décision n’a été rendue et le médicament reste disponible.

Les preuves scientifiques étayant la légitimité des affirmations des hommes sont mitigées.

Certains experts pensent que les problèmes érectiles pourraient être liés à d’autres médicaments qu’ils prennent, tels que les antidépresseurs, ou pourraient être liés à un problème de santé mentale non traité.

Pourtant, un rapport de 2011 dans le journal Médecine sexuelle ont découvert que « des effets indésirables prolongés sur la fonction sexuelle, tels que la dysfonction érectile et la diminution de la libido, sont signalés par un sous-ensemble d’hommes, ce qui soulève la possibilité d’une relation causale ».

Un autre reportage, cette fois dans le journal Fertilité et stérilité, a déclaré : « Le finastéride, même à faibles doses, peut entraîner une diminution du nombre de spermatozoïdes chez certains hommes. Dans cette population, les comptes se sont améliorés de façon spectaculaire pour la majorité des hommes après l’arrêt du finastéride.

La sécurité du médicament est incertaine et nécessite des recherches et une documentation plus approfondies.