Avertissement aux millions d’Américains qui se voient prescrire un médicament populaire contre la perte de cheveux, alors que les patients signalent des problèmes sexuels PERMANENTS qui détruisent les relations

En réponse à @SoswiffStudio MON EXPÉRIENCE DE PRISE DE FINASTERIDE. Le finastéride, un médicament réputé pour lutter contre la calvitie masculine et l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), inhibe l’enzyme 5-alpha-réductase, qui joue un rôle clé dans la chute des cheveux. Ce traitement oral, disponible sous forme de comprimés, a gagné en popularité comme solution efficace pour ralentir la chute des cheveux et favoriser leur repousse. Cependant, il est essentiel d’être conscient des effets secondaires potentiels et de consulter un professionnel de la santé avant de commencer le finastéride. Le finastéride peut entraîner des effets secondaires, mais leur fréquence varie. Les effets secondaires les plus signalés comprennent une baisse de la libido, des difficultés sexuelles, une sensibilité des seins, des changements d’humeur et de rares réactions allergiques. Il est important de se rappeler que tout le monde ne ressent pas ces effets. De nombreux utilisateurs tolèrent bien le finastéride sans problèmes majeurs. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant utilisation pour discuter des risques et des avantages potentiels. Surveillez les effets inhabituels et demandez rapidement un avis médical si nécessaire #chute de cheveux #calvitie masculine #remèdechutedecheveux #solutionspertedecheveux

