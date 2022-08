Avertissement après qu’un requin a été repéré près d’une plage populaire au Royaume-Uni

Un avertissement a été émis aux amateurs de plage après qu’un requin a été repéré dans l’eau jusqu’aux chevilles juste au large d’une plage populaire du Royaume-Uni.

Les experts ont demandé aux gens de rester à l’écart après la sortie d’images de la bête, considérée comme un requin bleu, qui se cache au large de Falmouth, en Cornouailles.

Le requin a été aperçu au large de Falmouth, Cornwall Crédit: BBC Radio Cornwall

Les experts ont conseillé au public de rester à l’écart Crédit: BBC Radio Cornwall

Dan Jarvis, de l’association caritative British Divers Marine Life Rescue, a déclaré à la BBC: “C’est une véritable inquiétude pour nous car ils ne s’approchent normalement pas si près de plages comme celle-ci.

“Notre inquiétude est qu’il soit blessé ou malade et qu’il nécessite des soins médicaux.

“Notre conseil est de l’ignorer et de lui donner une large place.

“Il pourrait être désorienté et il est préférable que notre équipe le surveille, lui donne l’espace et le temps de faire ce qu’il veut.

“Il aurait pu simplement venir jeter un coup d’œil et nager quand il est content, mais s’il ne va pas bien, nous ne voulons pas lui causer plus de stress en entrant dans l’eau et en interférant avec lui.”

Harry Gooby, qui a filmé le requin, a également déclaré qu’à un moment donné, la bête semblait essayer de s’échouer.

“C’est le museau qui est sorti de l’eau et sur la plage”, a-t-il dit.

“Il a failli se blottir sous son cou sur la plage.”

Les requins bleus peuvent mesurer jusqu’à 12 pieds de long.

Ils sont connus pour s’attaquer aux humains et aux bateaux en mer et sont donc classés comme une espèce “dangereuse”.

Ils rôdent généralement dans les eaux de la Méditerranée, mais on les trouve aussi dans les eaux britanniques.

La dernière observation survient quelques semaines seulement après qu’une plongeuse s’est blessée à la jambe lorsqu’elle a été mordue par un requin alors qu’elle nageait au large des Cornouailles

Les médias locaux suggèrent que la femme était en voyage touristique avec un requin bleu à l’époque.

Rappelant l’incident, elle a déclaré: “Je voulais juste dire que, malgré la fin du voyage, c’était incroyable de semer des créatures aussi majestueuses dans la nature et je ne veux pas une seconde que cet événement anormal ternisse la réputation d’un espèces déjà persécutées.

“Je voulais remercier tout le monde pour leurs actions incroyables.

“Ce qui était un incident très effrayant a été rendu tellement plus facile par la gentillesse et le calme des gens autour de moi.

“Merci à l’équipe de voyage de m’avoir ramené à terre rapidement et avec soin et de m’avoir fait me sentir aussi en sécurité que possible.

“Nous prenons tous ces risques lorsque nous entrons dans l’habitat d’un prédateur et nous ne pouvons jamais complètement prédire les actions d’un animal sauvage.”

OBSERVATIONS DE REQUINS

L’attaque présumée fait suite à un certain nombre d’observations signalées le long de la côte sud de l’Angleterre cette année, alors que les amateurs de plage ont été invités à rester vigilants.

En avril, des images étonnantes ont émergé de ce que les habitants de Plymouth, dans le Devon, croyaient être un requin étoilé inhabituel.

L’espèce – repérée nageant dans une marina à partir d’un lieu touristique très fréquenté – est une variété d’eau peu profonde rarement repérée au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, des photos supposées être celles d’un grand requin blanc ont été prises par James Venn, 42 ans, alors qu’il se tenait sur la plage près de Goring, West Sussex, le 4 février.

À l’époque, M. Venn a déclaré à The Brighton Argus: “Je suis descendu sur la plage pour nourrir les oiseaux quand j’ai vu quelque chose arriver juste derrière les vagues.

“A l’époque, je pensais que c’était un phoque mais, quand j’ai revu les photos, j’ai pensé que ça ne ressemblait pas à un phoque.”

M. Venn a ensuite envoyé ses clichés au pêcheur de requins expérimenté Graeme Pullen, 70 ans, qui a affirmé qu’il s’agissait “évidemment d’un requin”.

M. Pullen, qui attrape des requins depuis 45 ans, a même suggéré que l’aileron pourrait appartenir à un “petit grand blanc immature” qui s’est approché du rivage pour se nourrir de phoques et de bars.

Les affirmations ont ensuite été démenties par des experts du port qui ont déclaré que la “nageoire” était une partie du bateau qui s’était détachée.