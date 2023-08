Avertissement alors qu’une fille de 8 ans perd une pinte de sang en descendant un toboggan après que le personnel « ne lui ait pas dit la règle de sécurité clé »

Une fille a perdu une pinte de sang dans un horrible accident de toboggan aquatique après que le personnel aurait omis de lui dire une règle de sécurité clé.

La mère de l’enfant de huit ans poursuit pour plus de 500 000 £ après l’incident choquant au WhiteWater World de Dreamworld en Australie.

1 L’horrible incident s’est produit sur les diapositives Fully 6 du WhiteWater World de Dreamworld 1 crédit

La jeune fille et ses frères et sœurs sont allés sur les toboggans Fully 6 au parc Gold Coast le 22 novembre 2020.

Lorsque la jeune fille est tombée, ses jambes se sont décroisées en raison de «l’impact violent» de l’eau, selon l’affirmation vue par 7Actualités.

On prétend qu’elle a subi d’importantes blessures internes en conséquence – la laissant saigner pendant deux semaines et nécessitant une intervention chirurgicale.

Sa mère a affirmé qu’ils ne pouvaient pas trouver immédiatement un sauveteur pour l’aider alors que la fille descendait du toboggan – et le jeune avait perdu environ 500 ml de sang.

On prétend qu’elle avait besoin de serviettes entre ses jambes pour tenter de l’empêcher de « saigner abondamment ».

L’enfant de huit ans a fait face à des douleurs abdominales, à de l’anxiété et à des cauchemars – et souffre maintenant d’un trouble de stress post-traumatique, selon la réclamation.

La mère a déposé une plainte contre la société mère de Dreamworld, Ardent Leisure, et l’entrepreneur Swimplex Aquatics.

Elle a accusé le personnel d’Ardent de ne pas avoir dit à la fille qu’elle devait garder les jambes croisées pendant toute la descente sur le toboggan.

Bree Smith, de Shine Lawyers, a déclaré: « C’était une blessure incroyablement traumatisante pour quelqu’un à tout âge, sans parler d’une fille qui n’a que huit ans. »

Elle a ajouté: « Nous alléguons que le personnel du parc n’a pas correctement éduqué [her] sur la façon de descendre le manège en toute sécurité, et que si une évaluation des risques avait été faite, ils auraient identifié le potentiel de blessure.

« Notre preuve est qu’il n’y avait pas de sauveteurs dans l’éclaboussure qui ont répondu à la zone de blessure à l’époque et que c’était à la mère (de la fille) d’obtenir son aide pour ce qui était manifestement une blessure grave.

« En raison de la blessure grave subie par sa fille et du traumatisme en cours, et du fait qu’elle a dû trouver de l’aide pour sa fille par elle-même, Sarah a reçu un diagnostic de SSPT et présente des symptômes d’anxiété post-traumatique chroniques.

« Cet incident a eu un impact profond sur la famille, et il est probable qu’il leur faudra encore beaucoup de temps pour se rétablir. »

À l’époque, une porte-parole de WhiteWater World a déclaré que le parc à thème « reconnaît la blessure subie par l’invité en question ».

Le parc a expliqué que la jeune fille s’était rendue à la salle de premiers soins du site.

Ils ont dit qu’elle avait été soignée par un ambulancier paramédical et une infirmière diplômée, avant d’être emmenée en ambulance à l’hôpital.

Quatre personnes sur les Thunder River Rapids roulent dans le même parc à thème en octobre 2016.

La mère de Sydney, Cindy Low, 42 ans, est décédée avec Kate Goodchild – une femme de 32 ans près de Canberra – le frère de Kate, Luke Dorsett, et sa partenaire Roozi Araghi.

Ardent a été condamné à une amende de 2 millions de livres sterling après avoir plaidé coupable à trois chefs d’accusation liés aux décès.

Après les quatre décès, le coroner James McDougall a constaté une « défaillance systémique de DreamWorld concernant tous les aspects de la sécurité ».

À l’époque, Ardent a déclaré que Dreamworld avait pris pas pour améliorer la sécurité dans le parc en conséquence.