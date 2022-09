Avertissement alors que les passagers ferroviaires sont invités à ne voyager que si nécessaire samedi au milieu d’énormes perturbations de la grève

Les passagers du RAIL sont priés de ne voyager que si nécessaire le samedi au milieu d’une grève massive.

Seul un service sur neuf fonctionnera le samedi, aucun dans certaines régions

Le patron de Network Rail, Andrew Haines, a exhorté les passagers à ne voyager que si «absolument nécessaire»

L’action est la première fois que quatre syndicats – RMT, Aslef, Unite et TSSA – ont quitté ensemble la ligne sur les salaires et les emplois.

Les trains partiront plus tard le matin et finiront plus tôt le soir. Contrairement aux jours de grève précédents, il n’y aura pas de train entre Londres et des villes comme Édimbourg, Manchester, Liverpool et Newcastle.

Les personnes qui se rendront au marathon de Londres dimanche et à la conférence conservatrice de Birmingham seront affectées.

Il est conseillé aux passagers qui doivent voyager de planifier à l’avance et de vérifier quand leur dernier train partira.

De nouvelles grèves ont été appelées pour mercredi et le samedi suivant. Le patron de Network Rail, Andrew Haines, a déclaré que les passagers souhaitant voyager aux trois dates ne sont priés de le faire que si “absolument nécessaire”.

Il a ajouté: “Malgré tous nos efforts pour trouver une percée dans les pourparlers, les syndicats des chemins de fer restent déterminés à poursuivre et à coordonner leur action de grève.”

“Cela ne sert qu’à garantir que notre personnel renonce inutilement à encore plus de salaire, tout en causant encore plus de perturbations pour nos passagers et en endommageant davantage la reprise du chemin de fer après la pandémie.

Daniel Mann, du Rail Delivery Group, a déclaré : « Ces grèves sont inutiles et dommageables. Ils perturbent les plans des passagers et nuisent à la reprise de l’industrie.

“Il est particulièrement décourageant que la grève de ce week-end heurte les plans de milliers de coureurs qui se sont entraînés pendant des mois pour participer à l’emblématique marathon de Londres.

“Bien que nous ayons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir certains services, les passagers ne devraient voyager en train qu’en cas d’absolue nécessité.