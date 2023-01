Avertissement alors que les enfants font face à des changements majeurs dans les salles de classe à partir de demain lorsque les enseignants se mettent en grève

Un AVERTISSEMENT à tous les parents que leurs enfants pourraient être entassés dans des salles de classe de 60 enfants a été émis dans le cadre d’une grève.

Les enseignants se préparent à ce que les classes doublent de taille, car au moins 120 000 membres du personnel sortiront demain à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

Plus de 23 000 écoles devraient être touchées par la grève mercredi Crédit : Getty

La grève intervient après l’échec des pourparlers de négociation entre la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan et les patrons syndicaux hier.

Cela signifie que plus de 23 000 écoles seront touchées mercredi lors de la plus grande journée d’action revendicative depuis une décennie – avec de nombreuses fermetures.

Il a été déclenché après que 90% des 300 000 membres du NEU aient voté pour le débrayage de mercredi, le taux de participation était de 53%.

Et les grèves pourraient être pires que prévu car depuis l’annonce du scrutin, 40 000 enseignants et membres du personnel supplémentaires ont rejoint le NEU.

Chris McGovern, ancien conseiller politique de Margaret Thatcher, a déclaré: “Les enseignants non grévistes peuvent se retrouver lourdement surchargés en devant enseigner à des classes de grande taille de 60 enfants.”

Le Dr Mary Bousted et Kevin Courtney, co-secrétaire général du NEU, ont déclaré que le secrétaire à l’éducation “avait raté une occasion” d’éviter les débrayages.

“Le gouvernement n’a pas voulu s’engager sérieusement dans les causes de la grève”, ont-ils déclaré.

“Les réductions de salaire en termes réels et les réductions des relativités salariales conduisent à une crise de recrutement et de rétention que le secrétaire à l’éducation semble jusqu’à présent incapable de maîtriser.”

L’action sera le premier des sept jours de grève chaotique prévus par les enseignants furieux du NEU en février et mars.

Ensuite, des sorties auront lieu sur une base régionale les 14 et 28 février et les 1er et 2 mars.

Enfin, des débrayages à l’échelle nationale en Angleterre et au Pays de Galles auront lieu les 15 et 16 mars si un accord salarial n’a pas été respecté.

Le personnel de l’Oasis Academy Hadley à Enfield, au nord de Londres, est autorisé à amener ses enfants à l’école si le leur est touché par des grèves.

L’enseignante principale Zoe Thompson a déclaré au Daily Mail: “Les enseignants sont également des parents, et leurs enfants vont être affectés et donc afin de maximiser l’arrivée de notre personnel, nous leur permettons également de faire venir leurs enfants.

“Nous avons certains de nos enfants qui vont devoir rester à la maison.

“Je ne sais pas si j’aurai suffisamment d’enseignants pour que tout le monde soit sur place en toute sécurité.”

Le ministère de l’Éducation a conseillé aux écoles de rester ouvertes à leurs élèves vulnérables et aux enfants des travailleurs clés.

Les journées d’activités à la place des cours peuvent être une solution que les écoles utilisent pour garder les portes de l’école ouvertes.

Steve Chalke, fondateur de l’Oasis Charitable Trust, qui compte 52 écoles et éduque plus de 31 000 élèves, a déclaré que les écoles avaient été “créatives” pour rester ouvertes.

Il a déclaré: “Le rôle d’une école n’est pas seulement d’asseoir un enfant à un bureau dans une salle de classe.

“Le rôle d’une école est de fournir à cet enfant un contenu et un soutien social et émotionnel.

“Et donc, si vous avez des enfants et qu’ils jouent au football, ou qu’ils regardent un film ou qu’ils regardent une pièce de théâtre, ou qu’ils font des jeux et des activités de groupe, ou qu’ils sont simplement assis là avec des animateurs de jeunesse, ou ils sont juste assis dans un déjeuner prolongé, toutes ces choses sont bonnes et importantes.”

Le débrayage mercredi verra également 500 000 autres travailleurs rester chez eux dans des scènes assimilées à une grève générale.

Les conducteurs de train, les fonctionnaires, les professeurs d’université, les chauffeurs de bus et même les agents de sécurité accrocheront tous leurs uniformes en rangées au-dessus du salaire.