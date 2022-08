Avertissement alors que deux millions de ménages supplémentaires “seront frappés par l’interdiction des tuyaux d’arrosage” – et les bafoueurs risquent de lourdes amendes

Une DEUXIÈME interdiction des tuyaux d’arrosage qui affectera deux millions de foyers devrait être annoncée aujourd’hui.

Toute personne trouvée en train de bafouer les restrictions pourrait se voir infliger une lourde amende de 1 000 £.

South East Water prévoit d’introduire l’interdiction des tuyaux d’arrosage à minuit le 12 août Crédit : Getty

Selon des informations, South East Water prévoit de confirmer une “interdiction d’utilisation temporaire” couvrant le Kent et le Sussex alors que la période de sécheresse se poursuit dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

Quelque 2,2 millions de clients seront touchés par l’interdiction, qui devrait commencer à minuit le 12 août, selon les détails vus par le Daily Mail.

South East Water, qui a perdu l’année dernière 88,7 millions de litres d’eau par jour à cause de fuites de tuyaux, sera la deuxième compagnie des eaux du Royaume-Uni à annoncer l’interdiction des tuyaux d’arrosage cet été.

Southern Water a annoncé la semaine dernière une interdiction touchant près d’un million de ses clients dans le Hampshire et l’île de Wight qui prend effet vendredi.

L’interdiction interdit l’utilisation de tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins ou nettoyer les voitures et les bassins d’ornement et les piscines privées ne peuvent pas être remplis.

Les Britanniques ont été avertis qu’ils encouraient une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour avoir bafoué les restrictions.

Dans le briefing de South East Water, il note que d’autres compagnies des eaux pourraient emboîter le pas car elles “réfléchissent vraiment sérieusement à leurs positions”, rapporte le journal.

L’entreprise a précédemment appelé ses clients à éteindre volontairement leurs tuyaux d’arrosage et leurs systèmes de gicleurs.

Lee Dance, responsable des ressources en eau de South East Water, a déclaré la semaine dernière : “De toute évidence, nous sommes dans une période très sèche et chaude et la prévision est que cela pourrait continuer pendant plusieurs semaines.”

Il a ajouté: «Nous avons examiné de très près la situation actuelle et évalué la probabilité de restrictions et d’autres mesures.

“Si notre évaluation révèle que la réduction volontaire de l’utilisation de l’eau ne nous permettra pas de maintenir l’approvisionnement en eau pour un usage essentiel ou de protéger l’environnement, nous devrons peut-être imposer des interdictions plus formelles.”

South East Water n’a pas répondu lorsqu’elle a été contactée par le journal pour un commentaire.

D’autres fournisseurs, tels que Thames Water et Walsh Water, ont également averti qu’ils pourraient emboîter le pas en exhortant leurs 17 millions de clients combinés à réduire leur utilisation.

Thames Water a déclaré dans un communiqué la semaine dernière: “Si nous ne recevons pas de précipitations proches ou supérieures à la moyenne dans les mois à venir, cela augmentera la pression sur nos ressources et pourrait, en effet, nécessiter davantage de mesures d’économie d’eau, y compris des restrictions.”

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «L’annonce par Southern Water d’une interdiction d’utilisation temporaire pour ses clients dans le Hampshire et l’île de Wight est l’une des nombreuses mesures qu’eux-mêmes et d’autres compagnies des eaux devraient envisager pour réduire l’utilisation inutile de l’eau et protéger les approvisionnements des clients et le environnement.”

Le Consumer Council for Water a déclaré que les compagnies des eaux « marchaient sur la corde raide » alors qu’elles essayaient d’équilibrer la demande tout en essayant de protéger l’environnement.

Il a déclaré: “Avec peu de précipitations à l’horizon, la pression sur nos approvisionnements en eau est susceptible de s’intensifier.”

Plus tôt cette semaine, le Met Office a déclaré que le sud de l’Angleterre avait connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1836.

Le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre ont reçu en moyenne seulement 5 mm (0,2 pouces) de pluie le mois dernier, tandis que l’East Anglia n’en a reçu qu’un peu plus avec 5,4 mm (0,21 pouces).

Water UK a exhorté les Britanniques à “examiner attentivement” leur consommation d’eau après une demande récente “sans précédent”.