Avertissement alors que des frelons asiatiques tueurs ont été repérés au Royaume-Uni avec un venin suffisamment puissant pour envoyer les victimes dans un état de choc mortel

Les BRITS ont été avertis après une observation de frelons asiatiques tueurs, dont la piqûre peut être suffisamment venimeuse pour envoyer les humains dans un état de choc toxique.

L’unité nationale des abeilles a confirmé l’observation à Rayleigh, Essex et a émis un avertissement aux membres du public et, en particulier, aux apiculteurs.

Les frelons asiatiques peuvent être mortels pour l’homme Crédit : AP

Les frelons asiatiques présentent un risque important pour les populations d’abeilles mellifères et des travaux sont déjà en cours pour trouver des nids et suivre l’activité des frelons.

Il s’agit de la première observation depuis avril, lorsqu’un seul frelon a été capturé à Felixstowe, dans le Suffolk.

Cela vient après des rapports selon lesquels des frelons indigènes attaquaient leurs homologues asiatiques dans une guerre remarquable au sein de l’espèce.

Certains observateurs ont rapporté que des frelons asiatiques avaient été retrouvés “piqués, tués et partiellement démembrés” par la variété britannique.

Nicola Spence, responsable de la santé des plantes et des abeilles chez Defra, a déclaré : « En veillant à ce que nous soyons alertés le plus tôt possible d’éventuelles observations, nous pouvons prendre des mesures rapides et efficaces pour éradiquer la menace posée par les frelons asiatiques.

“C’est pourquoi nous travaillons rapidement pour localiser et enquêter sur tous les nids dans la région suite à cette observation confirmée.

“S’il vous plaît, continuez à surveiller les frelons asiatiques et si vous pensez en avoir repéré un, signalez votre observation via l’application ou en ligne pour les frelons asiatiques.”

Il est conseillé au public de ne pas s’approcher ou de déranger les nids de frelons car cela peut provoquer des attaques d’insectes terrifiants.

Ils ne sont généralement pas agressifs envers les humains mais le deviennent extrêmement si leur nid est menacé.

Toute personne qui voit un frelon asiatique est invitée à le signaler via l’application “Asian Hornet Watch”, le formulaire de signalement en ligne de Defra ou par e-mail.

Ceux qui signalent des observations sont priés d’inclure une photo s’ils peuvent en prendre une en toute sécurité.