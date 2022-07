Avertissement alors que 17 millions de Britanniques risquent une «amende de 1 000 £» pour avoir utilisé un tuyau d’arrosage alors que les entreprises des eaux imposent une interdiction

Les BRITS sont avertis qu’ils pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour l’utilisation de tuyaux d’arrosage alors que les entreprises des eaux imposent des interdictions.

Les changements devraient toucher au moins 17 millions de personnes alors que le Royaume-Uni fait face à l’une de ses années les plus sèches jamais enregistrées.

Les Britanniques pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour avoir enfreint les mesures d’interdiction des tuyaux d’arrosage Crédit : Getty

Southern Water a été le premier à annoncer la mesure – citant que les niveaux des rivières étaient dangereusement bas suite à un pic de la demande pendant la vague de chaleur record.

Ils ont averti que les gens pourraient être frappés d’une lourde amende s’ils utilisaient des tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins, laver les voitures ou remplir les étangs et les piscines.

D’autres fournisseurs, tels que Thames Water, South East Water et Walsh Water, ont également averti qu’ils pourraient emboîter le pas en exhortant leurs 17 millions de clients combinés à réduire leur consommation.

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «L’annonce par Southern Water d’une interdiction d’utilisation temporaire pour ses clients dans le Hampshire et l’île de Wight est l’une des nombreuses mesures qu’eux-mêmes et d’autres compagnies des eaux devraient envisager pour réduire l’utilisation inutile de l’eau et protéger les approvisionnements des clients et le environnement.”

L’interdiction devrait entrer en vigueur vendredi prochain et touchera 935 000 personnes dans environ un demi-million de propriétés.

Ce n’est que récemment qu’une source gouvernementale a confirmé la possibilité d’interdictions à grande échelle à travers le pays au milieu du mois de juillet le plus sec enregistré depuis 1911, selon The Mail.

La dernière interdiction des tuyaux d’arrosage en 2012 a été introduite par sept entreprises, dont Southern, Anglian, South East et Thames Water.

Cela survient alors que le Met Office continue de prévoir qu’une grande partie du pays sera “plus sèche que la moyenne” le mois prochain avec des températures plus élevées que d’habitude.

Steve Turner, un expert du Centre britannique d’écologie et d’hydrologie, a déclaré: “Il n’y a aucune suggestion de temps plus humide dans les régions du sud du Royaume-Uni dans un proche avenir.

« Si tel est le cas, il est probable que les débits fluviaux, les niveaux des eaux souterraines et les stocks des réservoirs continueront de baisser dans le sud du pays.

“Cela augmenterait la pression à court terme sur l’approvisionnement en eau, et des conditions sèches prolongées signifieraient également des impacts continus sur l’agriculture et la faune d’eau douce.”

En 2019, le Royaume-Uni a fait face à sa première interdiction de tuyau d’arrosage en sept ans après des températures de mai à la vapeur.

Et en 2018, une interdiction des tuyaux d’arrosage qui touchait des millions de personnes dans le nord-ouest de l’Angleterre a été annulée après un déluge de pluie à la dernière minute.

Le fournisseur d’eau United Utilities avait prévu l’interdiction pour sept millions de foyers à partir du 5 août 2018.

Mais une averse soudaine à la fin du mois a empêché l’interdiction à la onzième heure.

PERMIS SECHERESSE

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Southern Water avait mené la charge des interdictions formelles après avoir demandé à l’Agence pour l’environnement de délivrer un permis de sécheresse.

L’entreprise veut continuer à prélever de l’eau du River Test à Hants, qui a vu les débits passer de 2 500 millions de litres par jour en mars à 500 millions maintenant.

Le Consumer Council for Water a déclaré que les compagnies des eaux « marchaient sur la corde raide » alors qu’elles essayaient d’équilibrer la demande tout en essayant de protéger l’environnement.

Il a déclaré: “Avec peu de précipitations à l’horizon, la pression sur nos approvisionnements en eau est susceptible de s’intensifier.”

Water UK a exhorté les Britanniques à “examiner attentivement” leur consommation d’eau après une demande récente “sans précédent”.

Dans un communiqué, Southern Water a déclaré: “Pendant le processus de demande de permis de sécheresse, nous exhortons et rappelons à tous les clients du Hampshire de réduire la consommation d’eau dans la mesure du possible, pour nous aider à protéger l’impact sur l’habitat de la rivière.”