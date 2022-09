Avertissement aconitine : Rappel d’épices après des empoisonnements au restaurant

Santé Canada procède au rappel de la poudre Keampferia Galanga de marque Mr. Right en raison d’une contamination à l’aconitine, à la suite d’un empoisonnement de masse dans un restaurant de Markham, en Ontario.

Dans un avertissement de rappel publié en ligne, l’agence nationale de la santé a déclaré que le produit concerné est vendu dans des emballages de 454 grammes avec le code produit AT154. Il a été vendu en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, et peut avoir été distribué dans d’autres provinces et territoires.

Keampferia galanga, également connu sous le nom de gingembre des sables, est une racine similaire au gingembre qui est utilisée comme assaisonnement dans les plats de fruits de mer, les currys et les soupes. L’aconitine provient de la plante toxique Monkshood, dont les racines ressemblent à celles de la plante de gingembre des sables.

Selon Santé Canada, les symptômes d’empoisonnement à l’aconitine peuvent inclure des nausées, des vomissements, des étourdissements, une faiblesse, des battements cardiaques irréguliers et, dans les cas graves, la mort. Les aliments contaminés par l’aconitine peuvent ne pas avoir l’air ou sentir gâtés, mais peuvent quand même causer des maladies.

Plusieurs personnes sont tombées gravement malades suite à un empoisonnement présumé à l’aconitine après avoir mangé au Delight Restaurant & BBQ à Markham les 27 et 28 août.

Santé Canada conseille à toute personne ayant acheté de la poudre Keampferia Galanga de marque Mr. Right de ne pas la consommer, la servir, l’utiliser ou la vendre. Si vous pensez être tombé malade après avoir consommé un produit rappelé, contactez votre fournisseur de soins de santé.

Plus d’informations peuvent être trouvées ici.