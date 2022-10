Avertissement à mi-parcours pour éviter les cambriolages pendant vos vacances – ne vous faites pas prendre

Les BRITS qui s’envolent pour la pause de mi-mandat sont avertis de surveiller les cambriolages pendant leurs vacances ce mois-ci.

Suivre quelques conseils simples pourrait aider les propriétaires à éviter une mauvaise surprise à leur retour à la maison.

Les cambrioleurs se tourneront souvent vers les hangars comme un endroit facile pour attraper du matériel coûteux Crédit : Getty

Les voleurs sont plus susceptibles de frapper lorsque les propriétaires sont absents, mais il existe des astuces de sécurité à domicile simples pour les tenir à distance.

L’experte en sécurité domestique Beth Priestley de Toolstation a fourni quelques conseils pour arrêter les cambrioleurs dans leur élan vers l’Express.

Retirez les objets de valeur de votre cabanon

De nombreux propriétaires gardent des articles coûteux comme des outils électriques et des vélos dans leur remise, mais c’est peut-être le premier endroit qu’un voleur penserait à regarder.

Les produits coûteux sont facilement arrachés à un hangar lorsque la maison est vide, et l’expert a averti que “c’est une bonne idée de les garder dans un endroit plus sûr pendant les vacances”.

Non seulement ils regorgent d’équipements coûteux, mais les cabanons sont aussi souvent moins sûrs que les maisons ou les garages – et les cambrioleurs le savent.

Il en va de même pour les charges courantes comme les outils et les échelles, qui peuvent être une aubaine pour un voleur potentiel.

Beth a déclaré: “Cela pourrait vous surprendre d’apprendre que la plupart des cambrioleurs ne transportent pas l’équipement nécessaire pour les aider à entrer par effraction.

“Ce sont plutôt des voleurs opportunistes qui recherchent des outils pour les aider à entrer par effraction qui peuvent être trouvés à l’extérieur de votre maison.”

Annuler les livraisons en ligne

Une pile de livraisons non réclamées n’est pas seulement une opportunité pour un voleur de voler un colis, cela peut aussi être une publicité pour une maison vide.

Beth a expliqué que les boîtes de livraisons sur le perron sont “un signe révélateur que personne n’est à la maison”.

Évitez ce drapeau rouge en interrompant brièvement vos achats en ligne et en suspendant les livraisons régulières comme les journaux et le lait.

Gardez vos projets de vacances pour vous

Alors que tout le monde aime se vanter de ses vacances à venir, cela pourrait transformer votre maison en cible.

On estime que plus de 40 % des cambrioleurs vivent à proximité de leurs victimes et sont souvent des personnes que le propriétaire connaît, selon une étude d’ADT.

“C’est pourquoi c’est une bonne idée d’éviter de discuter de vos projets de voyage avec qui que ce soit d’autre que vos amis proches et votre famille”, a déclaré Beth.

Il en va de même pour les publications sur les réseaux sociaux, qui peuvent être vues par des criminels de repérage.

En fait, des études récentes suggèrent que les voleurs recherchent de plus en plus en ligne pour trouver des maisons vides, et Beth a conseillé de “rendre vos comptes privés ou de s’abstenir de publier des informations sur vos vacances jusqu’à votre retour à la maison”.

Revérifiez les serrures

Jusqu’à un cambriolage sur quatre est effectué simplement à travers une porte ou une fenêtre non verrouillée.

En plus de perdre vos objets précieux, rendre la tâche si facile pour un voleur peut également invalider votre assurance habitation et contenu.

Beth a ajouté: “Il est primordial de s’assurer que chaque porte et fenêtre est bien verrouillée lorsque vous laissez votre maison sans surveillance”.

Faites croire que vous êtes chez vous

Les minuteries automatiques peuvent allumer et éteindre les appareils à certains moments, donnant l’impression que quelqu’un est à la maison, ce qui peut dissuader les tentatives de cambriolage.

“C’est un excellent moyen de donner l’impression qu’il y a quelqu’un dans la maison pendant votre absence”, a déclaré Beth.

“Vous pouvez programmer la radio pour qu’elle s’allume pendant quelques heures pendant la journée et que les lampes de table s’allument le soir.”

Cachez vos objets de valeur

Les pillards opportunistes choisissent souvent une maison uniquement parce qu’ils voient un objet coûteux à la vue de tous.

Éloigner les produits coûteux des fenêtres, surtout au rez-de-chaussée, est une astuce facile pour repousser un voleur.

Les experts d’ADT ont déclaré que lorsque les voleurs entrent dans une maison “les objets les plus susceptibles d’être volés sont de petits objets de valeur qui sont laissés à la vue de tous et cela peut faire une énorme différence si vous cachez vos biens les plus précieux avant de quitter la maison”.

Publier sur des groupes Facebook locaux et rejoindre les communautés de surveillance de quartier peut également aider à sensibiliser le public à la criminalité dans votre région.

Les experts d’ADT ont ajouté que cela peut vous aider à “se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui est partagé dans votre ville, ou s’il y a quelque chose que vous devriez surveiller, par exemple des escroqueries à la porte”.