Avertissement à Kwarteng que le retard dans la publication des plans pourrait signifier des souffrances hypothécaires pour des millions de personnes

Un retard dans l’énoncé des plans du gouvernement en matière d’impôts et de dépenses pourrait peser des centaines de livres sur les coûts de logement de millions de personnes en rendant plus probables des taux d’intérêt plus élevés, a averti un député conservateur de haut rang, le chancelier Kwasi Kwarteng.

Le président du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride, a exhorté le chancelier à présenter la déclaration du 23 novembre sur son plan budgétaire à moyen terme – ainsi que le jugement du chien de garde de l’OBR à ce sujet – afin que la Banque d’Angleterre ait le temps d’évaluer la réaction du marché. avant sa prochaine réunion de fixation des taux le 3 novembre.

Une réaction positive de la ville pourrait persuader le comité de politique monétaire de la Banque de réduire toute hausse du taux de base, qui, selon les analystes, pourrait atteindre un demi-point de pourcentage. Mais l’incertitude persistante est susceptible d’intégrer une “prime de risque” dans leur décision.

Et il y avait aussi un risque que la déclaration du chancelier provoque un regain de panique sur les marchés, s’il dévoile des plans irréalistes de réduction des dépenses, ou reporte de plus de cinq ans le point auquel il s’attend à ce que la dette diminue en pourcentage du PIB. .

Avec environ 1,6 million de prêts hypothécaires d’une valeur moyenne d’environ 140 000 £ sur des contrats de suivi variables, et 300 000 autres contrats à taux fixe chaque mois, une augmentation d’un demi-point ajoute environ 700 £ par an aux paiements d’intérêts typiques et beaucoup plus à de nombreux.

“Le noyau fondamental de cela consiste à gagner la confiance des marchés et à se mettre rapidement dans une position où le gouvernement peut clairement démontrer qu’il a un plan budgétaire crédible”, a déclaré M. Stride. L’indépendant.

«Une grande partie de cela dépend des prévisions du Bureau de la responsabilité budgétaire ainsi que de règles budgétaires crédibles. On nous promet un plan pour le 23 novembre. Ma conviction est que cela doit venir plus tôt.

«Les marchés sont toujours fébriles, donc tout retard est un risque, notamment pour de nouvelles pressions à la hausse sur les taux obligataires et donc sur les coûts hypothécaires, etc.

“De plus, le MPC se réunit le 3 novembre pour fixer un nouveau taux de base et il serait très avantageux pour lui d’avoir les prévisions de l’OBR avant cette date.” M. Stride a déclaré que les prévisions de l’OBR fourniront au MPC des données budgétaires sur des questions telles que la dette publique et les recettes fiscales pour les années à venir, que ses membres devraient autrement estimer par eux-mêmes.

Le fait de ne pas publier avant la réunion du 3 novembre pourrait “éventuellement et inutilement créer une prime de risque plus importante autour de ces estimations que ce qui serait autrement nécessaire”, a-t-il déclaré.

Et il a ajouté: “De manière critique – et je pense que c’est le point principal – si la prévision de l’OBR apparaît avant la réunion du MPC, et si elle atterrit bien avec les marchés, alors il y aura moins d’incertitude, moins de pression sur la livre sterling et les rendements obligataires et cela pourrait alors conduire le MPC à décider qu’il peut opter pour une hausse des taux d’intérêt plus faible et moins douloureuse que ce qui aurait été le cas autrement. M. Stride a déclaré qu’il était clair que le MPC était disposé à modifier sa décision en fonction des informations dont il disposait, après que ses neuf membres aient favorisé des réponses différentes lors de la réunion de fixation des taux du mois dernier.

Le MPC a accepté une hausse d’un demi-point, inférieure aux attentes de nombreux analystes, portant le taux de base à 2,25%. Mais dans un communiqué publié le 22 septembre, la banque a révélé que cinq membres avaient voté pour la hausse de 0,5 point, trois pour 0,75 et un pour 0,25.

“Lors de la dernière réunion, les membres du MPC étaient divisés cinq contre quatre sur leur décision tarifaire”, a déclaré M. Stride.

“Il n’est donc pas inconcevable qu’avec une nouvelle prévision de l’OBR, leur prochaine décision puisse être amenée à réduire l’augmentation des tarifs d’un montant significatif.”

Il a ajouté: «Il y a 8 millions de ménages avec des hypothèques, dont 1,6 million à taux variables et 300 000 à taux fixes chaque trimestre. C’est beaucoup de gens qui seront touchés.

“Mais le plan du Trésor et les objectifs budgétaires doivent être crédibles – ils n’auront pas l’effet souhaité et pourraient même avoir l’effet inverse si les objectifs budgétaires sont trop éloignés dans le futur ou si les chiffres reposent sur, disons, trop gros une compression des dépenses publiques, laissant les marchés conclure que “cela n’arrivera pas, vous ne pourrez pas offrir cela”.