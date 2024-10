Aventurez-vous dans ces 6 endroits pour une saison effrayante dans la région de Sacramento

Sacramento offre une gamme de lieux et d’expériences effrayantes, parfaites pour la saison d’Halloween. Au cœur de la ville, le cimetière de la vieille ville constitue un lieu historique avec des tombes datant de l’époque de la ruée vers l’or, ce qui en fait un lieu privilégié pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et aux atmosphères étranges. Le tristement célèbre château de Preston à Ione, autrefois un centre de détention pour mineurs, témoigne d’un passé hanté et propose des visites fantômes qui plongent dans sa riche histoire. Pour une sortie plus sociale et effrayante, des bars comme The Snug hébergent des pop-ups à thème avec des boissons et une décoration inspirées d’Halloween, créant une expérience immersive et festive. De plus, les visiteurs peuvent explorer les passages souterrains secrets du vieux Sacramento, ajoutant une touche de mystère et d’intrigue historique à leurs aventures d’Halloween.

N°1 : Le cimetière de la vieille ville de Sacramento possède des tombes datant de la ruée vers l’or. Qui est enterré là-bas ?

Un lecteur a demandé à Bee Curious : « Qui sont les notables du cimetière de Sacramento ? | Publié le 28 avril 2024 | Lire l’histoire complète de Hanh Truong

N°2 : Un château autrefois abandonné domine une petite ville californienne. Son histoire est effrayante et rédemptrice

Le château de Preston est resté abandonné à Ione pendant 40 ans après sa fermeture en 1960. | Publié le 13 septembre 2024 | Lire l’histoire complète de Graham Womack

N ° 3 : Les bars effrayants de Sacramento font peau neuve pour Halloween en octobre – voici comment les trouver

Avez-vous déjà été dans un « effrayant » ? Des touches effrayantes peuvent être trouvées dans deux bars de Sacramento ce mois-ci. | Publié le 3 octobre 2024 | Lire l’histoire complète de Benjy Egel

N°4 : Des tunnels secrets courent sous les rues du vieux Sacramento. Quand et comment sont-ils arrivés là-bas ?

Des fantômes hantent-ils les espaces cachés du centre-ville de Sacramento ? | Publié le 30 août 2024 | Lire l’histoire complète de Hanh Truong

N°5 : Costume Old Sacramento, boutique cadeaux Evangeline fête ses 50 ans

L’entreprise de trois étages compte plus de 3 500 costumes, selon le propriétaire du magasin. | Publié le 13 juillet 2024 | Lire l’histoire complète d’Emma Hall

N°6 : Les serviteurs faits de foin ravissent les millions de personnes qui conduisent sur la I-80 en Californie. Rencontrez l’homme qui les a fabriqués

La ferme familiale Cooley de Dixon abrite les sculptures des Minions, réalisées comme décorations pour les Cool Patch Pumpkins de la famille. | Publié le 26 septembre 2024 | Lire l’histoire complète par Ariane Lange

