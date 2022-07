Aventures authentiques dans le pays du rock affamé – Shaw Local

Au-delà de la belle nature, des boutiques incroyables et des restaurants délicieux, vous constaterez que Starved Rock Country est également un point chaud pour les attractions d’aventure et les sports extrêmes. Quel que soit votre niveau d’habileté, vous pouvez trouver ici quelque chose qui ravira à coup sûr tous les membres du groupe. Voici quelques-unes de nos activités préférées et palpitantes à SRC.

Zip Chicago

2681 E. Route 6, Marseille

ZipChicago.com

Visitez le parcours de tyrolienne de Starved Rock Country, Zip Chicago. Situé à Marseille, à moins d’une demi-heure des portes du Starved Rock State Park, le parcours conçu par des professionnels et les guides experts de Zip Chicago sont prêts à accueillir de petits groupes jusqu’à de grandes retraites. Huit tyroliennes et deux ponts suspendus s’étendent au-dessus d’une vallée pittoresque bordée d’arbres, juste en dessous de la canopée des arbres, ce qui permet de nombreuses séances de photos mémorables. Pour ceux qui ne font que s’essayer à la tyrolienne, une courte visite est disponible qui vous donne un aperçu des sensations fortes proposées. Zip Chicago encourage les réservations à l’avance, qui peuvent être réservées via son site Web.

ParachutismeChicago

3215 E. 1969e chemin, Ottawa

SkydiveChicago.com

Découvrez Starved Rock Country d’un tout nouveau point de vue : à environ 14 000 pieds dans les airs. Survolez certaines des plus belles vues que l’Illinois a à offrir au Skydive Chicago d’Ottawa. Abritant de nombreux sauts record et futur site hôte des championnats nationaux de l’USPA, Skydive Chicago est largement considérée comme la première destination du Midwest pour le saut. Le personnel de Skydive compte parmi les meilleurs du pays et est prêt à vous emmener de novice à votre tout premier saut en tandem. Votre expérience de plus de trois heures vous fournira toutes les instructions, l’équipement et le vol en avion dont vous avez besoin pour effectuer votre premier saut en parachute. Une excursion à Skydive Chicago est un excellent cadeau pour ceux qui aiment l’aventure. Les réservations sont un must; des sauts de nuit et d’autres opportunités sont disponibles pour les parachutistes les plus expérimentés.

Concept Haulers Motor Speedway

3674 E. 2603rd Road, Sheridan

ConceptHaulersMotorSpeedway.com

Vous cherchez une aventure au sol? Puis foncez jusqu’au Concept Haulers Motor Speedway à Sheridan. Situé à environ une demi-heure de Starved Rock State Park, cette course de kart n’est pas votre offre de parc d’attractions moyenne. Sur ce parcours, des karts de performance italiens personnalisés approchent fréquemment des vitesses de 50 mph, zoomant le long des méandres de la piste d’un demi-mile conçue par des professionnels. Concept Haulers est une destination pour les amateurs de karting de tous âges de tout le pays et accueille fréquemment des courses, des tournois et des contre-la-montre. Visitez-les en ligne pour le calendrier complet des événements et pour organiser votre expérience personnalisée sur la piste.

Le terrain fou des falaises

2681 E. Route 6, Marseille

TheCliffsInsaneTerrain.com

Le tout-terrain est plus accessible que vous ne le pensez. Destiné aux conducteurs novices qui souhaitent explorer le passe-temps des vétérans tout-terrain avec des véhicules sur mesure, The Cliffs Insane est l’endroit idéal pour tester vos compétences. Abritant les populaires sentiers Mud Turtle et Carnage, The Cliffs Insane Terrain propose des kilomètres d’itinéraires hors route difficiles conçus sur mesure pour votre plaisir. Pour ceux qui découvrent le tout-terrain, vous n’avez pas besoin d’apporter votre propre UTV. À The Cliffs, vous pouvez louer une Yamaha, un Wolverine ou un Viking et profiter d’une visite guidée d’une heure dans les bois qui fera de vous un fan inconditionnel de ce style d’aventure en plein air. Les prix comprennent les leçons de conduite, les instructions et les casques pour tous les participants. Visitez son site Web pour les réservations, les événements spéciaux et toutes les règles et l’étiquette UTV que vous devriez connaître avant de partir.