Aventum nomme Hasani Jess au poste de directeur de la technologie

Le groupe international d’assurance et de réassurance Aventum a nommé Hasani Jess au poste de premier directeur technologique (CTO) du groupe, conformément à la vision de l’entreprise de construire un écosystème technologique sophistiqué pour permettre des ambitions de croissance durable.

Hasani apporte 25 ans d’expérience en tant que technologue dans un large éventail d’industries. Avant cela, il travaillait chez Simply Business où il a occupé le poste de CTO pendant les cinq dernières années.

Auparavant, il a occupé des postes au sein de grandes entreprises de premier ordre, notamment TUI, Harrods, Deutsche Bank, UBS, IBM et Visa.

Hasani vise à constituer une équipe de 70 personnes et à proposer une plateforme d’assurance phare, comprenant des ateliers de courtiers et de souscripteurs leaders du marché, d’ici deux ans.

David Bearman, PDG d’Aventum, a commenté : « Hasani est un visionnaire et un technologue inspirant. Je suis convaincu qu’il amènera Aventum non seulement à transmettre notre vision, mais aussi à nous démarquer véritablement en tant que perturbateur du secteur.

« La nomination d’Hasani marque un coup d’État pour notre groupe alors que nous entamons la prochaine étape de notre évolution. Il apportera des changements, et il le fera rapidement – ​​alors surveillez cet espace. »

Hasani a ajouté : « Aventum a une ambition palpable de faire les choses différemment. J’ai été attiré par ses habitants, sa culture gagnante et sa conviction que tout est possible. Mon expertise consiste à tirer parti de la technologie pour faire passer les entreprises au niveau supérieur, et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire chez Aventum.

« Nous disposons d’une base solide et d’une culture entrepreneuriale axée sur la création de valeur pour nos clients et nos collaborateurs. Nous progressons déjà à un rythme soutenu pour faire encore mieux les choses et j’ai hâte de voir notre vision se concrétiser dans les mois à venir. »