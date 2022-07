Aventer Gray fait le point sur l’état du pasteur John Gray

“Dieu n’est pas fini !”

Les membres et les sympathisants de l’église implacable de Greenville en Caroline du Sud appellent toujours le Seigneur dans la prière alors que leur pasteur en chef, John Gray, a été hospitalisé jeudi. Comme indiqué précédemment, le pasteur Gray a subi une embolie pulmonaire en selle et eL’annonce a été faite par la Première Dame, Instagram d’Aventer Gray.

Dans un message la montrant lui tenant la main alors qu’il était allongé dans un lit d’hôpital, Aventer Gray a déclaré que le chef de l’église se trouvait dans l’unité de soins intensifs et que l’embolie était dans une position qui pourrait potentiellement mettre fin à sa vie si elle changeait.

Une condition potentiellement mortelle, une embolie pulmonaire en selle se produit lorsqu’un type rare de blocage se produit dans une artère des poumons selon la Bibliothèque nationale de médecine.

Dimanche, la première dame Aventer Gray a offert une mise à jour et s’est adressée à la congrégation de l’église dans une vidéo déclarant que sa «foi est mise à l’épreuve».

Elle a ajouté dans un nouveau message lundi que l’un des caillots dans sa jambe s’était dissipé.

Elle a également partagé que l’ecclésiastique avait été transféré dans un hôpital d’Atlanta pour des soins supplémentaires.

Dans tout le pays, le pasteur John Gray est inondé de soutien.

« Unissons-nous et unissons-nous dans la prière pour notre cher frère et pasteur. Dieu, nous vous demandons de le guérir, de le restaurer et de le ressusciter », a déclaré le pasteur Carl McClurney de New Harvest Ministries selon Nouvelles de Greenville.

Le pasteur Robert Morris de Gateway Church à Dallas-Fort Worth, au Texas, a publié un appel à la prière sur son Facebook. « Je crois que Dieu peut le guérir naturellement, médicalement et miraculeusement. Voulez-vous vous joindre à moi dans la prière pour la guérison complète de John ? » dit-il, ajoute Greenville News.

Le chanteur Tyrese, un fervent partisan / ami du pasteur Gray, a également sollicité des prières pour le rétablissement du pasteur et a rappelé une histoire de la vie du clergé parlant de sa fille, Soraya.

« Soraya n’avait que quelques semaines et était détenue par son oncle….. @realjohngray, ” écrit Tyrese. «Mon frère, mon pasteur, mon homme de Dieu désintéressé est dans un état critique, mais je sais que Jésus-Christ peut vous couvrir et VOUS GUÉRIR COMPLÈTEMENT de TOUTE CONDITION, et avoir cette RELATION intime sincère avec la relation du Seigneur Jésus-Christ est [ critical……: ] John pour chaque set BACK il y a un set UP…. La profondeur de nos luttes déterminera la hauteur de votre succès….. […]

“Cet homme en a amené tellement avec lui dans le royaume qu’il n’y a littéralement AUCUNE FAÇON DONT DIEU EN FAIT AVEC MON FRÈRE …….” il ajouta. « Ceci est une photo de ma fille Soraya endormie, elle venait juste de se nourrir et en était sortie… Le pasteur John Gray a commencé à prier sur elle et à parler prophétiquement de sa VIE et de son AVENIR et tout d’un coup SA MAIN DROITE S’EST LEVÉE EN LOUANT DIEU ….. Remarquez le sourire sur le visage de John….. Nous étions tous là et avons été témoins de ce moment….. À chaque chirurgien, à chaque infirmière et à chaque anesthésiste, cet homme de Dieu surmontera cela….. Cet homme de Dieu se relever et recommencer à faire ce qu’il fait …… Et c’est transporter la tribu des âmes perdues dans le royaume …… “