Avenir vert: comment l’Europe alimentera-t-elle son économie sobre en carbone?

Si l’Europe veut atteindre son objectif de devenir climatiquement neutre d’ici 2050, elle devra sécuriser les matières premières vitales pour cet avenir vert.

Les éoliennes, les panneaux solaires et les voitures électriques nécessitent tous des éléments de terres rares et d’autres minéraux pour leur production. Si certains de ces éléments se trouvent en Europe, la plupart des matières premières critiques utilisées dans les technologies numériques et propres proviennent de l’extérieur de l’UE, notamment les métaux des terres rares.

Afin de devenir moins dépendante de certains pays riches en ressources, l’UE a récemment dévoilé un plan d’action matières premières critiques. Cela vise à diversifier l’approvisionnement tout en renforçant considérablement l’approvisionnement, la transformation et le recyclage nationaux en Europe.

Peter Handley, de la Commission européenne, a déclaré: «La nouvelle stratégie de l’UE pour les matières premières critiques présente un plan d’action en 10 points pour accroître notre approvisionnement en matières premières durables et critiques. La clé est la diversification. Nous devons donc tout d’abord nous approvisionner auprès un plus grand nombre de pays. Deuxièmement, nous devons faire plus avec les ressources dont nous disposons en Europe elle-même. Et troisièmement, nous devons accélérer la récupération des matières premières qui sont déjà dans l’économie. Nous l’appelons la « mine urbaine ‘. ”

Tout comme le pétrole alimenté l’économie des combustibles fossiles, ces éléments finis seront la clé de la révolution des énergies numériques et renouvelables.

En fin de compte, cette transition vise à réduire l’empreinte carbone de l’Europe. Mais l’économie verte est également susceptible d’apporter d’autres avantages tangibles. Par exemple, un air plus pur dans nos villes, ainsi qu’un nombre croissant d’opportunités d’affaires et d’emplois.

