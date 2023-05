Avenir de Roy Hodgson: Crystal Palace s’entretiendra avec le directeur intérimaire sur ses projets à long terme | Nouvelles du centre de transfert

Crystal Palace s’entretiendra avec Roy Hodgson sur son avenir à long terme après le retour impressionnant du joueur de 75 ans au club en tant que manager par intérim.

Crystal Palace veut parler avec Hodgson à la fin de la saison afin de découvrir quels sont ses plans à court et à long terme. Il est à la fois le plus ancien entraîneur de la division et le plus ancien de l’histoire de la Premier League.

Le club veut évaluer toutes les options avant de décider de sa prochaine étape, tandis que le seul objectif de Hodgson est de bien terminer la saison lors des deux derniers matchs, à Fulham puis à Nottingham Forest à domicile.

Hodgson a supervisé une série de cinq victoires en huit matchs depuis son retour à Selhurst Park en mars, éloignant les Eagles de la relégation et jusqu’à la 12e place du classement de la Premier League.

Le club avait auparavant disputé 12 matches de championnat sans victoire et avait perdu trois points de la zone de relégation avant sa nomination.

Interrogé sur son avenir après la victoire 4-3 de Palace sur West Ham le 29 avril, il a été discret sur son prochain coup, déclarant aux journalistes: « Je ne suis pas du tout prêt à en parler. Ce qui se passera après la saison sera Pour le moment, je vais profiter de ce dernier mois et je ne ferai aucun commentaire.

« C’est gentil de ta part de poser la question mais je préfère ne rien dire. Sinon j’en viens au commentaire amusant de James Tomkins : ‘Qu’est-ce que tu cherches ? Une autre montre en or ?’ – ce que je ne suis pas ! »

A cette époque, il a également adressé sa surprise face à la qualité de l’équipe dont il avait hérité, moins de deux ans après avoir pris du recul par rapport au travail dans le sud de Londres à la fin de son contrat en 2021.

« Je suppose que je suis surpris parce que je ne connaissais pas les joueurs », a-t-il ajouté. « Si j’avais su la qualité avec laquelle travailler ici, je n’aurais peut-être pas été aussi surpris, mais je devais le découvrir.

« Nous sommes là où nous en sommes uniquement parce que nous avons de bons joueurs, uniquement parce que le recrutement du club a été si bon pour rajeunir un peu l’équipe avec laquelle j’ai travaillé, dont je dois ajouter que je suis très fier. Mais il a été rajeuni, d’autres gars amenés qui ont fait un travail exceptionnel.

« Vraiment maintenant, le club peut espérer une plate-forme à partir de laquelle il peut espérer avancer. Mais si je peux aussi dire ici que pousser en avant pourrait encore finir entre la 12e et la huitième place du tableau parce qu’il faut faire très attention à Tout le temps qu’un club comme le nôtre peut être dans ce genre de position, nous ne devrions pas être trop déçus. »